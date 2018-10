Gimnasta Laura Iacob, din Barlad, va reprezenta Romania la Campionatul Mondial din Doha

Motiv de mandrie pentru barladeni: pentru prima data din 1999, anul in care Andreea Raducan, una dintre cele mai mari gimnaste pe care Romania le-a dat lumii, a participat ca senioara la Campionatul Mondial din Tianjin, China, o alta gimnasta din urbe a fost convocata in lotul national ce reprezinta Romania la Campionatul Mondial din Doha, Qatar. Este vorba despre Laura Iacob (16 ani), aflata in primul an de seniorat, care a fost selectionata in urma rezultatelor obtinute la Campionatul National de la Ploiesti, din aceasta luna.

in cursul zilei de ieri, Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a dat publicitatii componenta echipelor participante la cea de-a 48-a editie a Campionatului Mondial de Gimnastica Artistica, ce se va desfasura intre 25 octombrie – 3 noiembrie, la Doha, capitala Qatar-ului. Pentru prima oara in 20 de ani, pe lista figureaza si o reprezentanta a Barladului, care va avea ocazia sa se remarce si sa propulseze echipa de senioare cat mai sus in clasamentul continental.

Este vorba despre Laura Iacob, care a implinit 16 ani pe 9 aprilie si care se afla in primul an de seniorat. in prezent, sportiva este legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onesti, dar si-a inceput cariera la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad, sub coordonarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, Paula Bicu, Gabriela Iordachita si Ionita Chirila. Aici, s-a pregatit timp de aproximativ 5-6 ani, iar din 2012 s-a transferat la CSM Onesti, unde a fost antrenata de Ileana Hrisca. Dupa circa un an, Laura Iacob a fost luata la lotul national de junioare ce se pregateste la Centrul National Olimpic de Pregatire a Junioarelor Onesti (judetul Bacau), iar de mai bine de trei ani face parte din lotul olimpic de gimnastica artistica feminina al Romaniei, ce se antreneaza la Centrul National Olimpic de Pregatire a Senioarelor Deva (judetul Hunedoara).

„Este o mandrie atat pentru CSS Barlad, cat si pentru Barlad sa avem o reprezentanta la Campionatul Mondial de Gimnastica Artistica din Doha, in concursul de senioare. Speram sa aiba o evolutie cat mai buna in concurs, astfel incat sa ajute reprezentativa Romaniei sa ocupe un loc cat mai sus in clasament. Este prima data dupa Andreea Raducan cand Barladul este reprezentat, din nou, la o competitie mondiala”, ne-a declarat antrenoarea Ana Maria Iordache.

Trebuie spus ca Laura Iacob a participat, intre 12-14 octombrie, la Campionatul National de Gimnastica Artistica, Individual Open si al Reprezentativelor de Club, gazduit de Ploiesti. in concursul pe echipe, aceasta impreuna cu colegele ei Anastasia Pascu si Agathe German a obtinut medalia de bronz, iar in finala de la barna, a cucerit medalia de argint. Si gratie acestor rezultate a fost selectionata in lotul care, zilele trecute, a facut deplasarea in Qatar.

La feminin, echipa Romaniei este repartizata in subdiviziunea a 7-a, alaturi de echipele Chinei, Finlandei, Africii de Sud si gimnastelor individuale din Venezuela si Republica Dominicana. in calificari, Romania va concura duminica, 28 octombrie, in intervalul orar 08.30-10.15, si va incepe concursul la barna, urmata de sol, sarituri si paralele. in total, la competitie vor concura peste 500 de gimnasti din mai multe tari, pentru a „prinde” macar una din cele 42 de medalii mondiale puse in joc, dintre care 14 sunt titluri mondiale. Totodata, intrecerea mondiala reprezinta si prima etapa de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. Romania este prezenta la Doha cu zece sportivi titulari si doua rezerve, iar obiectivul celor doua echipe, feminina si masculina, este o clasare in primele 24 de echipe, rezultat care ar aduce si calificarea echipelor pentru Campionatele Mondiale de la Stuttgart, din 2019, si pastrarea sanselor pentru Jocurile Olimpice din 2020.