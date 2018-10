Garnizoana Barlad, in sarbatoare!

Pentru a marca Ziua Armatei Romane, respectiv 74 de ani de la reintregirea teritoriului national, Garnizoana Barlad a organizat o suita de manifestari.

Ziua Armatei Romane, sarbatorita pe data de 25 octombrie, va fi marcata in Garnizoana Barlad prin activitati precum depuneri de coroane pentru omagierea jertfelor inaintasilor, adunari festive, prezentari de alocutiuni, expozitii tematice, dar si activitati sportive. Astfel, intre 22-24 octombrie, sunt organizate competitii sportive (tenis de masa, sah, volei si fotbal) la care s-au inscris loturile unitatilor militare din Garnizoana Barlad, dar si cele ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne (Politie, Jandarmerie si Pompieri) din Barlad, inclusiv din cadrul Politiei Locale Barlad.

De asemenea, au fost desfasurate activitati de promovare a imaginii Armatei Romaniei in institutiile de invatamant, dar si o gala de filme documentare privind participarea armatei la Al II-lea Razboi Mondial si cupa presei la TIR. Ieri, de la ora 11.00, Cercul Militar a gazduit simpozionul dedicat Centenarului infaptuirii Marii Uniri de la 1918, cu tema „Armata Romana si Marea Unire”, iar de la ora 17.00, un spectacol literar artistic.

„Manifestarile dedicate Zilei Armatei se incheie in data de 25 octombrie. Atunci, vor avea loc ceremonii militare de depunere de coroane, defilarea garzilor de onoare si prezentarea de alocutiuni, la Barlad, intre 9.00-10.00, la Cimitirul «Eternitatea», iar la Vaslui, intre 12.00-13.00, la Monumentul Eroilor din fata Liceului Teoretic «Mihail Kogalniceanu». Activitatile vor continua cu vernisajul expozitiei fotografice «100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri de la 1918”, care va avea loc in sala de spectacole a Cercului Militar Barlad (ora 10.30) si cu adunarea festiva cu militarii din garnizoana, in cadrul careia se vor premia cistigatorii competitiilor sportive (ora 11.00).

Va urma un spectacol festiv dedicat Zilei Armatei Romaniei, ce va avea loc tot in sala mare a Cercului Militar Barlad (ora 11.30), dupa care participantii sunt invitati la o prezentare de tehnica pe platoul de langa Cercul Militar (intre 10-14), in cadrul careia cetatenii pot vedea o expozitie de tehnica si echipamente militare din dotarea unitatilor”, ne-a declarat lt. col. Adeline Arghire, ofiterul de relatii publice al Unitatii Militare 01458 Barlad.

Nu in ultimul rand, tot pe 25 octombrie, insa de la ora 19.00, va avea loc deja traditionala retragere cu torte, activitate ce se va desfasura pe itinerariul platou Gradina Publica – Bulevardul Republicii – Primaria Barlad – Garnizoana Barlad. La manifestarile aniversare sunt invitati sa participe reprezentanti ai autoritatilor publice locale si judetene, cadre militare active din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne, cadre militare in rezerva si in retragere, veterani de razboi, elevi si profesori, dar si simpli cetateni din Barlad si Vaslui.