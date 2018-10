Fondurile pentru micii fermieri, epuizate!

Fondurile europene nerambursabile alocate pentru sesiunea din acest an prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru dezvoltarea fermelor mici, s-au epuizat inainte de data inchiderii sesiunii.

De la lansarea, pe 1 august, a sesiunii din acest an de depunere a Cererilor de finantare pentru submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit online 6.372 de solicitari de finantare, in valoare totala de 95.580.000 euro. Conform Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2020, in cazul atingerii plafonului stabilit de 200% din alocarea disponibila, sesiunea de depunere a proiectelor se inchide automat, inainte de termenul limita. Sesiunea de primire a cererilor de finantare a fermelor mici avea prevazut ca termen limita de depunere data de 31 decembrie 2018, alocarea bugetara fiind de 47.790.000 euro. „Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planul de afaceri sunt obligatorii, pentru mentinerea sprijinului acordat, pe toata perioada Contractului de finantare, respectiv perioada de implementare si de monitorizare a investitiei finantate prin PNDR 2020”, a anuntat Alin Trifu, directorul executiv al OJFIR Vaslui. Prin accesarea submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, micii fermieri, cu exploatatii cu dimensiuni intre 4.000 – 11.999 SO, puteau ontine un sprijin nerambursabil de 15.000 de euro. Acest sprijin financiar se acorda in doua transe, din care 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si restul de 25%, in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare. Exceptie fac pomicultorii care acceseaza sM 6.3, pentru care sprijinul se acorda pe o perioada de 5 ani. „De la debutul implementarii submasurii 6.3, AFIR a reusit pana acum sa acorde sprijin financiar pentru mai mult de 25.700 de mici fermieri, care au solicitat finantari de peste 160 milioane de euro pentru dezvoltarea propriilor exploatatii agricole. Valoarea platilor efectuate pana in prezent acestor fermieri este de aproximativ 123 milioane de euro”, a explicat Alin Trifu, care a adaugat ca aceasta submasura a fost la mare cautare inclusiv printre fermierii vasluieni, numai in 2017 fiind depuse la sediul Oficiului Judetean Vaslui un numar de 153 proiecte in valoare totala de 2.295.000 euro.