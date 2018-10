Fetitele din Barlad, incurajate sa se inscrie la gimnastica

inca de la inceputul anului scolar 2018-2019, fetitele cu varsta cuprinsa intre 4-6 ani, din Barlad, sunt asteptate sa se inscrie in grupele de incepatori ale sectiei de gimnastica artistica din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad. Antrenorii le indeamna sa practice acest sport gratios nu atat pentru a face performanta, intrucat un procentaj foarte mic dintre gimnaste ajung sa castige medalii la competitiile interne si internationale, cat mai ales pentru a se dezvolta armonios si pentru beneficiile sportului.

„Testarile initiale au loc in zilele de luni pana vineri, incepand cu orele 16.30 – 18.00, la sala de gimnastica «Andreea Raducan» din incinta curtii Scolii Gimnaziale «Manolache Costache Epureanu» Barlad. Deja s-au prezentat cativa copii, insa portile sunt deschise in continuare pentru toate fetitele care vor sa parctice acest sport minunat. Pregatirea copiilor este gratuita, iar antrenamentele se desfasoara zilnic intre orele 17.00-18.00, mai putin in week-end. Pentru ca miscarea este importanta pentru sanatatea copiilor, le indemnam pe fetitele cu varsta intre 4-6 ani sa se inscrie la gimnastica artistica, insa trebuie sa fie constiente ca nu toate vor iesi campioane. Sa nu traiasca cu impresia ca toate fetele care vin la noi vor deveni campioane olimpice, dar macar se vor dezvolta armonios”, ne-a spus antrenoarea Ana Maria Iordache, sefa sectiei de gimnastica a CSS Barlad.

Parintii care doresc sa-si aduca fetitele la gimnastica pot suna la urmatorii antrenori: Sebastian Panaite (telefon 0754.597.968), George Crupenschi (telefon 0743.742.064), Ana Maria Iordache (telefon 0742.127.743) si Liviu Iordache (telefon 0744.385.619), ori pot intreba de antrenoarea Paula Bicu.