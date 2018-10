Femeie din Epureni in coma, dupa ce a inghitit antigel

O femeie de 41 de ani, din comuna Epureni, a ajuns la Compartimentul de Primire Urgente a Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad in stare grava dupa ce a inghitit circa 200 mililitri de antigel. Potrivit reprezentantilor unitatii medicale, pacienta a fost adusa la camera de garda cu stari de greata si varsaturi, dar la scurt timp a intrat in coma. „Femeia a ajuns la noi miercuri seara, in jurul orei 19.00. Nu se stie daca aceasta a ingerat voluntar sau involuntar cantitatea de antigel, dar se pare ca inainte se certase cu cineva din familie. Dupa ce a fost stabilizata de medici, a fost solicitat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila de la Vaslui pentru a o transfera la Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon din Iasi cu acidoza metabolica severa pentru efectuarea hemodializei si tratamentului curativ ce se impune in astfel de cazuri”, ne-au precizat reprezentantii spitalului barladean.

Medicii ieseni i-au efectuat deja o sedinta de dializa si spun ca prognosticul in ceea ce o priveste este rezervat intrucat femeia a intrat in coma profunda. Daca, insa, va iesi din coma si isi va recapata starea de constienta, exista sanse de ameliorare.