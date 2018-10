Expozitia „Cultura Cucuteni – apogeul artei preistorice europene”, la Muzeul „Vasile Parvan”

Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza o noua expozitie cu tematica arheologica, in colaborare cu Complexul Muzeal Judetean Neamt. Expozitia cuprinde 130 de vase si statuete apartinand Culturii Cucuteni. Artefactele spun povestea unei culturi uimitoare de acum aproape 7.000 de ani, mai veche decat piramidele, care a reprezentat apogeul artei preistorice. Pentru decorarea lor, artistii neolitici au folosit trei culori, alb, negru si rosu, realizate cu pigmenti naturali, care au ramas o enigma pentru specialisti.

Cultura Cucuteni-Tripolie este una din cele mai timpurii civilizatii din Europa, care s-a constituit cu cateva secole inainte de aparitia asezarilor umane in Mesopotamia si Egiptul Antic. Denumirea provine de la localitatile in preajma carora au fost descoperite pentru prima data vestigii ale acesteia (Cucuteni – un sat din apropierea Iasiului, si Tripolie – localitate din Ucraina).

Cultura Cucuteni se intindea pe o suprafata de 350.000 kilometri patrati, iar pe teritoriul Romaniei era raspandita in Moldova, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei si in Basarabia. Populatia avea o organizare protourbana, cu locuinte mari, cu vetre interioare.

Invitatatul special este dr. Constantin Preoteasa de la Complexul Muzeal Judetean Neamt. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 13 octombrie, la ora 11.00, la sediul Muzeului „Vasile Parvan”, din str. Republicii, nr. 235, in organizarea muzeografului Mircea Oanca.