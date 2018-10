Emotionanta intalnire de suflet, la C.A.R.P. “Solidaritatea” Vaslui

Marti, 16 octombrie 2018, la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Solidaritatea” Vaslui a avut loc o intalnire de suflet a membrilor acestei asociatii de binefacere. De mai multa vreme s-a instaurat aici bunul obicei de a largi aria de cuprindere a activitatilor, depasindu-se preocuparea zilnica, cea a satisfacerii solicitarilor membrilor pe probleme financiare, si de a pasi in sfera actiunilor cultural-artistice si stiintifice. Initiativa apartine conducerii institutiei si coincide cu perioada relativ scurta de cand rolul de presedinte a fost ocupat, prin alegeri democratice, de doamna profesoara Valentina Lupu, personalitate binecunoscuta in aria preocuparilor pentru cultura si cu vasta experienta in acest domeniu, acumulata in ani multi de munca de bibliotecar la Casa Corpului Didactic Vaslui.

in fiecare luna are loc cel putin cate o intalnire cu membrii asociatiei, prilej de prezentare a unor teme din sfera celor specifice varstei a treia, teme prioritare la mentinerea sanatatii pensionarilor, la cunoasterea potentialurilor fizice si mentale ale acestora. Sunt atent marcate in planul de activitate cele mai importante evenimente din istoria si din viata poporului nostru.

Mai multe asemenea actiuni au fost dedicate Marii Uniri a Romanilor, act petrecut in urma cu un secol. Luna septembrie a fost marcata de o excursie de trei zile la Alba Iulia – actiune cu mare impact emotional, patriotic, instructiv si educativ pentru cei 40 pensionari beneficiari.

Iata ca, in octombrie, membrii care frecventeaza aceste activitati au avut parte de o surprinzatoare si placuta surpriza, actiune incheiata cu inmanarea unor diplome de onoare, ca semn de aleasa pretuire pentru sprijinul acordat membrilor CARP “Solidaritatea” Vaslui si pentru colaborarea in activitati de sprijin a pensionarilor si persoanelor varstnice.

La inceputul actiunii, domnul doctor Valeriu Lupu, deseori protagonist al activitatilor stiintifice, dar si istorice sustinute aici, bun cunoscator al problemelor varstei a treia, cunoscut om de cultura, documentat in toate detaliile temelor expuse in fata publicului, ne-a surprins pe toti, scotand in evidenta calitati ale intelectualului celui care a depasit anii deplinelor potentialuri fizice si psihice, bazandu-se pe literatura de specialitate si pe exemple de maxima creativitate a septuagenarilor si octogenarilor din antichitate si din lumea moderna.

Opere scrise ale celebrilor filosofi ai antichitatii elene, dar si opere ale unor artisti din ultimul secol, precum Pablo Picasso, si-au desavarsit creatiile la varste octogenare.

Domnul doctor a pus accent pe felul in care varstnicii activi se integreaza social, se bucura de respectul celor din jur si beneficiaza de bunavointa acestora la impactul cu slabiciunile inerente ale varstei.

Din randul publicului, a luat apoi cuvantul domnul Tudorache Caloian, pilon de maxima importanta in activitatea financiara a societatii si, totodata, personalitate distinct dedicata profesiei de economist, contabil sef, expert contabil, fost director al Administratiei Financiare Vaslui si mai ales profesor la prestigiosul Colegiu “Anghel Rugina” Vaslui – o viata dedicata muncii neintrerupte si exemplare, o viata dedicata studiului permanent, urcand toate treptele autoperfectionarii.

Si-a expus unele elemente din propria viata dedicata invatamantului si educatiei exemplare a copiilor din clasele primare doamna invatatoare Virginia Alupoaei. Au urmat si alti vorbitori: Neculai Sandu, Paraschiva Ciobanu, Eva Costin, Mariana Sandu, Gheorghe Alupoaei si altii, care, pe ansamblu, au dat culoare activitatii, nuantand-o diversificat, conform particularitatilor profesionale ale fiecaruia dintre vorbitori.

Finalul activitatii a fost marcat de un moment muzical pe care ni l-a facut cadou domnul Tudorache Caloian, un impatimit al muzicii instrumentale, dar si vocale, interpretand celebre piese din creatia romaneasca si universala, influentandu-i astfel pe toti sa se ralieze actului de interpretare in cor.

Aceste sublime momente de traire emotionala la cote “tineresti” au fost acompaniate de domnul Caloian, pe rand la fluier, caval, taragot, nai si orga electronica.

in respect pentru frumoasele traditii ale romanilor, prin gena lor milenara de a a fi sociabili si primitori, s-a cinstit si un pahar de sampanie, deschizator de dorinta de a fi comunicativi si cu sufletul curat.

Nu poate fi trecuta sub tacere impresia de intimitate si de viata intelectuala pur romaneasca a salonului in care se organizeaza aceste intruniri. Sunt numeroase semne ale iubirii pentru poetul nostru national, Mihai Eminescu. Sunt panouri cu numeroase fotografii ale activitatilor recente, precum excursia de la Alba Iulia sau momentul de la 1 octombrie, de comemorare a generalului Ioan Rascanu, petrecut in fata monumentului. Iar toate acestea sunt ca niste pagini ale unei cronici illustrate, ele fiind opera doamnei Valentina Lupu, impatimit reporter fotograf non-profit, dar impulsionata de dorinta de a fi cat mai mult utila prin imaginatie, prin actiune si initiative, prin originalitate, in folosul semenilor.

• Prof. Gheorghe Alupoaei