Emisiunea “Vaslui stie de Hepatita C”, miercuri, în direct la TVR Iasi

Campania “Moldova stie de Hepatita C” continua la Vaslui. Studioul teritorial TVR Iasi va transmite mâine, in direct, la ora 19.00, emisiunea – eveniment “Vaslui stie de Hepatita C”, pe segmentul orar al cunoscutei “Actual Regional”.

Invitatii realizatorului emisiunii, Claudia Danaila, vor fi dr. Otilia Balanescu, medic primar sef sectie la Spitalul Judetean Vaslui, Sectia Boli Infectioase, dr. Roxana Chiruta, medic de familie si dr. Mihnea Hurmuzache, director medical la Spitalul de Boli Infectioase Sf. Parascheva Iasi.

Telespectatorii vor putea adresa invitatilor intrebari in direct, la numarul de telefon 0232.209.035, dar si cu ajutorul mesajelor trimise pe pagina oficiala Facebook a TVR Iasi, care va difuza, de asemenea, emisiunea.

Temele abordate vor fi legate de informarea populatiei asupra cauzelor si efectelor infectarii cu virusul hepatic de tip C, precum si de faptul ca investiga?iile sunt gratuite cu trimitere de la medicul de familie, iar tratamentul este în prezent unul revolu?ionar, cu procent de succes de aproape 100%. In aceeasi ordine de idei, telespectatorilor li se va aduce la cunostinta traseul facil, la indemana oricui, pe care trebuie sa-l urmeze pentru a beneficia de tratamentul impotriva Hepatitei C si faptul ca toti cei diagnosticati cu aceasta boala, indiferent de gradul fibrozei, au acum acces la tratament.

O alta dezbatere live cu tema “Vaslui stie de Hepatita C” va avea loc la data de 22 octombrie 2018, si va fi difuzata de la ora 15.00 pe pagina oficiala Facebook “stii de Hepatita C”. In cadrul emisiunii, invitatii, care vor fi renumiti specialisti in domeniu din judetul Vaslui, vor raspunde punctual, de asemenea, fiecarei intrebari adresate de catre urmaritori.

Romania detine primul loc in Europa in privinta infectarii cu virusul hepatic de tip C, cu un procent de 3,3 %, iar la nivel national, regiunea Moldovei are cea mai insemnata rata a prevalen?ei, 4,3 %.

Judetul Vaslui ocupa un nedorit loc III al prevalentei in Moldova, cu un procent situat peste valoarea regionala: 4,95%.

Asociatia pentru Dezvoltare Sustenabila in Sanatate