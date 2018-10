Doi barladeni, antrenori ai nationalei de rugby U17

Motiv de mandrie pentru barladeni si, in special, pentru Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad: doi dintre sportivii care au jucat rugby la diverse categorii de juniori au fost desemnati de conducerea Federatiei Romane de Rugby (FRR) in staff-ul tehnic al Romaniei U17.

Membrii Biroului Federal al FRR, intruniti in data de 9 octombrie, au aprobat, printre altele, si componenta colectivelor tehnice ale echipelor nationale (Romania XV – prima echipa nationala; Romania A si U23; Romania U17; Lotul de rugby in 7 masculin; Lotul de rugby in 7 feminin; Lotul de rugby U18 in 7 masculin si Lotul de rugby U18 in 7 feminin). Printre cei desemnati de sefii FRR ca antrenori in sezonul competitional 2018-2019 se numara si doi barladeni, ambii in staff-ul tehnic al Romaniei U17 (lotul XV). Este vorba despre Florin Ibanescu (29 ani), ce a fost numit antrenor principal al nationalei, respectiv antrenor atac, si Dragos Cernat (30 ani), numit preparator fizic al echipei.

De cativa ani, Florin Ibanescu a fost antrenor de rugby la categoriile de varsta U12 si U18 din cadrul CSS Barlad, iar anterior a jucat la Rugby Club Barlad, dar si ca junior in categoriile de varsta mari ale CSS Barlad. Gratie aptitudinilor de care a dat dovada pe teren de-a lungul anilor, sportivul a fost remarcat de antrenorii loturilor nationale, avand 12 selectii la echipele nationale de juniori si tineret. De altfel, in 2009, a cucerit titlul de campion mondial cu echipa Romania U20, in cadrul World Rugby Under 20 Trophy, organizat in Kenya, Africa.

„in ultima perioada, am cochetat cu echipele nationale de juniori, insa in calitate de antrenor. Iar aceasta numire in staff-ul Romaniei U17 este o surpriza, nu stiam nimic. Dar ma bucur sa aflu ca voi antrena nationala de juniori U17”, ne-a declarat Florin Ibanescu.

in ceea ce-l priveste pe Dragos Cernat, acesta a fost jucator doar la echipele de juniori din cadrul CSS Barlad, nu si la echipa mare a Barladului. in ultimii ani, a predat educatie fizica si sport la Scoala Gimnaziala Ibanesti, totodata fiind si responsabilul pe judet cu rugby-ul tag. Iar in anul scolar 2018-2019 a fost detasat ca profesor de sport in judetul Bacau, post ce nu il impiedica sa plece la Bucuresti pentru a-si face treaba ca preparator fizic la Romania U17.

„in ceea ce-l priveste pe Dragos, auzindu-ne si vazandu-ne pe noi, si-a dorit si el sa devina preparator fizic. Evident, a participat la cursurile organizate de Federatia Romana de Rugby, iar cei de la Bucuresti si-au dat seama ca are niste aptitudini speciale pentru acest lucru si ca ii si place sa fie preparator fizic, asa ca l-au numit in staff-ul Romaniei U17”, a completat Ibanescu.

Staff-ul nationalei de juniori U17 este completat de antrenorul secund Nicu Mocanu (antrenor aparare) si un analist video ce urmeaza sa fie desemnat ulterior.