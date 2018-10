Din vara anului viitor, nu se va mai “pescui” in gropile de pe DJ 247

Cosmarul soferilor care strabat zilnic DJ 247, ce leaga Codaesti de Tacuta, ar putea lua sfarsit cel mai tarziu vara viitoare, odata cu finalizarea asfaltarii drumului judetean. Dupa obtinerea, inca de anul trecut, a finantarii, s-au finalizat procedurile de desemnare a proiectantului si executantului lucrarilor, iar acum se cauta dirigintele de santier care va superviza activitatea, urmand ca, dupa aprobarea proiectului, sa se dea ordinul de incepe a lucrarilor.

in decursul acestui an, drumul judetean ce leaga comunele Codaesti si Tacuta a fost scena unor proteste mai putin obisnuite, ale soferilor exasperati de gropile care le puneau la grea incercare vehiculele. La inceputul anului, mai multi localnici s-au apucat, ironic, sa pescuiasca in gropile pline de apa de pe drum, scenele facand inconjurul si deliciul intregii tari. Ulterior, in vara, in mai multe randuri, soferii au recurs la alte forme de protest, circuland cu viteza foarte mica intr-o coloana de aproape un kilometru lungime, blocand astfel circulatia pe drumul respectiv. La inceputul lunii august a avut loc un alt fel de protest, care s-a lasat cu un dosar penal pentru un barbat din Rediu Galian. Acesta, motivand aceeasi incetineala a conducerii judetului in a repara drumul, a atacat cu sticle vehiculele care treceau, spargand parbrizul a trei masini inainte de a fi saltat de politisti.

Dupa ce, la sfarsitul anului trecut, s-a obtinut finantarea necesara, aproape 13,5 milioane lei prin PNDL II, a durat aproape un an pana ce procedurile preliminare inceperii lucrarile sa se apropie de sfarsit. Practic, in aceasta perioada, printre altele, s-au finalizat licitatiile pentru desemnarea firmei de constructii care se va ocupa de proiectarea si executia lucrarilor si care, deja s-a apucat de intocmirea proiectului, conform caietului de sarcini, si a fost deschisa licitatia pentru desemnarea dirigintelui de santier. “Pana la finalizarea acestei ultime licitatii, speram ca vom avea gata si proiectul. inainte de a-l trimite la autoritatea de management, vom discuta pe marginea proiectului atat cu constructorul, cat si cu primarii celor doua comune, cei mai in masura sa ne sesizeze eventualele probleme sau nevoi specifice. Apoi, dupa avizarea proiectului, vom da ordinul de incepere a lucrarilor, care vor demara anul viitor, imediat ce vremea o va permite, astfel ca, cel tarziu la sfarsitul verii, sa se poata circula in conditii civilizate pe acel drum judetean”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

DJ 247 Codaesti – Focsasca urmeaza a fi reabilitat pe o portiune de 8,136 kilometri, in afara asfaltarii celor doua benzi ale drumului, in latime totala a partii carosabile de 6 m, urmand a fi realizate si acostamente, a cate 0,75 m fiecare, precum si santuri si rigole din beton. Executia efectiva a lucrarilor vor costa putin peste 10 milioane de lei, bani atrasi de CJ Vaslui de la Ministerul Dezvoltarii, in cadrul Planului National de Dezvoltare Locala 2014 – 2020.

Locuitorii din Tacuta mai parte de o veste buna, zilele trecute primarul comunei, Ionel Bunea, anuntand ca in curand va incepe reabilitarea mai multor drumuri comunale, dupa ce proiectele tehnice aferente au fost avizate pozitiv. Este vorba de un proiect finantat tot prin PNDL II, in valoare de 6,6 milioane de lei, si pentru care, la fel, au fost finalziate toate procedurile, inclusiv desemnarea prin licitatie a executantului lucrarilor, o firma de constructii din Roman.