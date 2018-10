Din lumea celor care nu cuvanta, dar ne mananca: Paduchilor le place la scoala!

In secolul XXI, cu toata multitudinea de produse de igiena, chiar cu aportul obisnuitului (si necesarului) sapun, 5% dintre copiii vasluieni au paduchi! Controlul epidiomologic efectuat la Inceputul anului scolar Intre elevii vasluieni a dus la depistarea a nu mai putin de 387 de cazuri de diverse boli, parazitoze sau maladii transmisibile, cele mai multe In cazul copiilor provenind din familii sarace din mediul rural. Mai grav, unii parinti nu au luat masurile care se cuveneau, astfel ca, la reexaminare, o treime dintre elevii depistati cu paduchi Inca mai aveau “musafiri”, existand riscul de a-si infesta colegii de clasa sau de joaca.

Triajul epidemiologic face parte din activitatea curenta de verificare a starii de igiena si de sanatate a copiilor si se face dupa fiecare vacanta, In toate unitatile de Invatamant. La Inceperea acestui an scolar, cadrele medicale au efectuat triajul epidemiologic In unitatile de Invatamant din judet, fiind examinati 48.375 copii, din care 31.371 din mediul urban si 17.004 de copii, din mediul rural, dintr-un total de 65.510 copii Inscrisi In colectivitati. Practic, daca In scolile, gradinitele si liceele din mediul urban s-a reusit verificarea starii de igiena si de sanatate a majoritatii copiilor, din totalul de 32.636 scolari si prescolari Inscrisi In acest an scolar, In mediul rural, din cauza lipsei personalului medical, dar si, In unele cazuri, a lipsei de implicare a parintilor, au fost verificati doar putin peste jumatate din numarul total de 32.874 de copii care frecventeaza cursurile unei unitati de Invatamant.

In urma triajului epidemiologic, au fost depistate 17 cazuri de angina acuta, 1 caz de varicela, 17 cazuri de alte boli infectioase, 15 cazuri micoza, 5 cazuri de alte boli parazitare, 6 cazuri de scabie, si nu mai putin de 326 de

cazuri de pediculoza, respectiv copii infestati cu paduchi. Astfel, conform datelor furnizate de DSP Vaslui, din totalul de 326 de copii descoperiti a fi adevarate colonii de paduchi, trei sferturi, respectiv 245 de elevi si prescolari, provin din mediul rural. Ponderea cea mai mare a cazurilor de pediculoza, respectiv 265 de cazuri, au fost descoperite la scoli, inclusiv In unitatile de Invatamant special, din care 201 cazuri au fost In scoli din mediul rural, si 64 de cazuri, descoperite In unitati de Invatamant primar si gimnazial din mediul urban. Daca In randul prescolarilor din gradinite era de asteptat sa se gaseasca cazuri de infectare cu paduchi, In total 46 de cazuri, din care 44 de cazuri In comunitatile cele mai sarace din mediul rural, au fost descoperite si 15 cazuri de liceeni si elevi a unor scoli profesionale certati cu igiena, chiar daca au ajuns sa frecventeze unitati de la oras, acolo unde, chiar daca este gresita presupunerea, ar trebui sa fie anumite standarde de curatenie corporala.

Mai grav, In circa o treime din cazurile de pediculoza descoperite initial elevii si parintii acestora nu au luat nici o masura pentru a scapa de paraziti. “Dupa efectuarea recontrolului, au ramas In evidenta 107 cazuri de pediculoza, acestea Inregistrandu-se In familii cu educatie igienico-sanitara deficitara, unde nu se face o deparazitare totala si eficienta. Intre acestea, cele mai multe cazuri, 72, sunt In randul elevilor care frecventeaza scoli din mediul rural, In general din comunitatile cele mai sarace, tot In acest mediu ramanand In evidenta 10 cazuri de prescolari In cazul carora, In familie, nu s-a luat nici o masura pentru deparazitare. Alte 21 de cazuri de pediculoza In randul elevilor de la scoli din mediul urban, dar si 4 cazuri Intre elevii care frecventeaza cursurile liceale sau ale scolilor profesionale au ramas In evidenta noastra. Cu aceasta ocazie, revenim cu recomandarea catre populatie de a respecta cu rigurozitate regulile de igiena pentru mentinerea starii de sanatate. Controalele epidiomologice vor continua In unitatile de Invatamant pe tot parcursul anului scolar, urmand ca, Impreuna cu cadrele didactice si parintii elevilor, sa fie luate masurile necesare”, a declarat Mihaela Topliceanu, purtatorul de cuvant al DSP Vaslui.