Deputatul Daniel Olteanu lauda programul Start-Up Nation

Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, saluta decizia Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) de a propune spre consultare publica un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste conditii noi pentru derularea Programului Start-up Nation, favorabile recuperarii decalajelor regionale. Deputatul ALDE sustine ca, în forma actuala, schema de finantare dedicata antreprenorilor români le permite si întreprinzatorilor din judetele sarace sa acceseze sprijinul oferit de Guvern. Acestia ar urma sa primeasca punctaj maxim în cadrul editiei din acest an a Programului Start-up Nation, care vine cu criterii noi de finantare, unul dintre acestea referindu-se la densitatea întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) înregistrate în fiecare judet din tara.

În cadrul unei declaratii sustinute în plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a subliniat ca, în lipsa marilor proiecte de infrastructura din Moldova, modificarile aduse Programului Start-up Nation ar putea oferi judetului Vaslui sansa de a recupera o parte din decalajele de dezvoltare acumulate fata de zonele bogate din tara. Mai mult, deputatul ALDE a venit cu propunerea unui nou criteriu de departajare a proiectelor înscrise în Programul Start-up Nation, astfel ca antreprenorii din judetele lipsite de infrastructura de nivelul autostrazilor sa primeasca un punctaj suplimentar, pentru ca trebuie sa faca performanta în conditii mai dificile. Finantarile prin intermediul programelor de tipul Start – Up Nation nu pot înlocui alocarile pentru investitiile în infrastructura, considera Daniel Olteanu, însa acestea reprezinta un semnal de bun augur, care confirma faptul ca Guvernul nu doar constientizeaza, dar si ia masuri pentru a reduce diferentele între regiunile sarace si cele bogate.

«Salut deschis modul în care au fost elaborate conditiile pentru antreprenorii care doresc sa acceseze sprijinul guvernamental prin intermediul Programului Start-Up Nation, un proiect aflat spre consultare. De-a lungul timpului, am putut numara pe degete initiativele de impact, izvorâte la nivel guvernamental, prin care regiunile defavorizate sa fi primit sanse de a recupera decalajul care le separa de Bucuresti si judetele bogate. Conform unor informatii publice de la momentul sesiunii anterioare a Start-Up Nation, erau 44 de proiecte în Vaslui, iar în Cluj, un judet cu o populatie cam de doua ori mai mare, erau de peste 25 de ori mai multe proiecte. În Bucuresti, la fel, de peste 30 de ori mai multe proiecte decât în Vaslui, desi populatia e doar de aproximativ cinci ori mai mare. Iata ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face acum, prin intermediul ordonantei aflate în consultare, pasi concreti catre sprijinirea regiunilor ramase în urma. Este de felicitat, în conditiile unei presiuni publice pe care am sesizat-o deja, curajul de a pune în consultare un proiect de ordonanta prin care vor primi punctaj maxim, 20 de puncte, acei antreprenori din localitatile din mediul rural sau urban, din judetele cu o densitate redusa de întreprinderi mici si mijlocii. Pentru ca, spre deosebire de antreprenorul din Bucuresti sau Cluj, cel din Vaslui trebuie sa faca performanta într-un judet lipsit de miliardele de euro investite de la bugetul de stat în infrastructura», a declarat Daniel Olteanu, care a afirmat ca, în forma propusa de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Programul Start – Up Nation ar putea avea un rol determinant în reducerea decalajelor regionale.

«Sper ca aceste conditii din Programul Start-Up Nation sa nu fie schimbate, ba mai mult, vin cu propunerea ca antreprenorii din acele judete lipsite de infrastructura de nivelul autostrazilor sa primeasca un punctaj suplimentar. Criticii acestei propuneri trebuie sa înteleaga ca nu este posibil ca doar anumite zone ale tarii sa aiba parte de sprijin de miliarde de euro, cum sunt investitiile în infrastructura, iar altele sa nu beneficieze de nicio investitie. Atunci când au fost alocate miliarde de euro pentru autostrazi, inclusiv din contributiile vasluienilor, n-am vazut pe nimeni revoltat ca, din saracia lor, vasluienii sustin constructia autostrazilor în regiunile bogate. Desigur, finantarile prin intermediul Programului Start-Up Nation nu pot înlocui investitiile în infrastructura, dar sunt un început foarte bun prin care Guvernul nu doar constientizeaza, dar si ia masuri pentru a scadea decalajul între saraci si bogati. Bucurestenii, timisorenii, clujenii trebuie sa înteleaga faptul ca nu se poate ca fondurile pentru marile proiecte de infrastructura sa fie alocate exclusiv zonelor în care locuiesc ei, iar fondurile pentru sprijinirea afacerilor, tot acestor zone. As fi apreciat aceste puncte de vedere vehemente daca le-as fi vazut si în momentul în care, an de an, judetul Vaslui si Moldova primeau zero euro pentru mari proiecte de infrastructura; asta da, ar fi fost o dovada de solidaritate.

Din pacate, Programul Start-Up Nation nu sterge decalajul cauzat de faptul ca, din peste 700 km de autostrada, Moldova are zero km. Este, repet, un început, pentru care Ministerul pentru Mediul de Afaceri merita felicitat, daca Start-Up Nation ramâne în aceasta forma», a sustinut Daniel Olteanu în plenul Camerei Deputatilor.