Deputatul ALDE Daniel Olteanu, despre semnarea contractului de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a Barladului: „Un gest pozitiv, care ar fi trebuit insotit de scuze publice”

Odata trecuta emotia momentului semnarii contractului de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad – si a trecut foarte repede, invers proportional cu anii de asteptare -, Daniel Olteanu, viceliderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, aseaza evenimentul intr-o alta matca, a „normalitatii” si „decentei”. Astfel, crede parlamentarul barladean, „semnarea contractului (…) ar fi trebuit insa completat (…) de prezentarea unor scuze publice (…) fata de toti barladenii care au fost amagiti de-a lungul timpului cu realizarea acestui obiectiv”.

Toti se grabesc sa isi asume merite pentru o semnatura, dar nimeni nu pare sa se gandeasca la cei care au avut cu adevarat de pierdut in toti acesti ani de inactiune, barladenii. Nimeni, cu o exceptie: Daniel Olteanu, deputatul ALDE de Vaslui. Elegant, parlamentarul nu a vrut sa strice bucuria momentului si, dupa ce emotia si festivismul s-au mai atenuat, a avut o interventie pe acest subiect, una corecta si chiar necesara. „Semnarea contractului de proiectare si executie a Variantei de Ocolire a municipiului Barlad este, fara indoiala, un fapt pozitiv. Acesta ar fi trebuit insa completat, ca un gest de normalitate si decenta, de prezentarea unor scuze publice, de catre cei responsabili, fata de toti barladenii care au fost amagiti de-a lungul timpului cu realizarea acestui obiectiv”, a declarat, ieri, Daniel Olteanu.

Parlamentarul isi argumenteaza pozitia, una singulara in peisajul politic si administrativ judetean: „Sunt de notorietate dezinformarile din partea institutiilor de la nivel regional si national, cu atributii in domeniu, cu privire la termenele de realizare a Variantei Ocolitoare Barlad, la fel si intarzierile cauzate de decizii haotice precum „revizuirea studiului de fezabilitate” si „anularea revizuirii studiului de fezabilitate”. Toate acestea fac ca vestea semnarii contractului de proiectare si executie a soselei de centura sa nu fie un motiv de sarbatoare pentru barladeni. Esecul de pana acum in gestionarea acestui obiectiv de investitii arata ca sistemul din Ministerul Transporturilor e unul putred. E vorba despre o institutie care, indiferent de ministri si de partide, a dovedit ca isi poate bate joc nu doar de un oras, ci de o intreaga regiune. Responsabilii din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, care s-au impiedicat in propria incompetenta, lansand in spatiul public tot felul de termene mincinoase pentru demararea si finalizarea lucrarilor la Varianta de Ocolire a municipiului Barlad, sunt primii care ar trebui sa dea socoteala barladenilor”, sustine Olteanu.

„Pe de alta parte – continua parlamentarul -, nu pot sa nu remarc faptul ca, insumand toata perioada alocata contestatiilor, soseaua de centura a orasului este un proiect a carui executie are termen contractual de realizare jumatatea anului 2021 (8 luni proiectare, 22 luni executie)! Este un nou termen oficial, care pune la incercare rabdarea barladenilor, neobositi de peste 40 de ani, de cand a fost prezentata, pentru prima data in mod public, macheta Variantei Ocolitoare Barlad, sa-si revendice dreptul de a locui intr-un oras fara praf, noxe si trepidatii cauzate de traficul greu. Staruinta barladenilor merita in schimb responsabilitate reala din partea tuturor actorilor cu rol in realizarea acestui obiectiv de investitii, pe care il voi monitoriza atent si in continuare. Solicit aceeasi atitudine responsabila si din partea oamenilor politici vasluieni, pentru proiecte care pot scoate Vasluiul si Moldova din saracie. Cresterea de la 1% la peste 20%, anual, a alocarilor de la nivelul bugetului Ministerului Transporturilor pentru executia unor mari proiecte de infrastructura in Moldova trebuie sa fie un deziderat comun, iar in ceea ce priveste judetul Vaslui, obiectivele cele mai importante sunt Variantele ocolitoare Vaslui si Husi, precum si Autostrada Tisita – Albita, care este, de departe, prioritara”, a conchis deputatul Daniel Olteanu, presedintele ALDE Vaslui.