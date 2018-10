Daniel Olteanu: „1% din bugetul Ministerului Transporturilor pentru Moldova, o pata pe obrazul Romaniei si un esec al integrarii in UE”

• Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, trage un nou semnal de alarma cu privire la modul in care se fac alocarile de fonduri din partea Ministerului Transporturilor pentru proiecte la nivelul regiunii Moldova. in contextul discutiilor legate de constructia bugetului de stat pentru anul viitor, Olteanu sustine ca procentul infim (1%) din bugetul Ministerului Transporturilor, care i-a revenit Moldovei in 2017 pentru proiecte in executie, reprezinta „o pata pe obrazul Romaniei si un esec al integrarii in Uniunea Europeana”.

In cadrul unei declaratii in plenul Parlamentului, deputatul ALDE a cerut unitate si solidaritate fata de marile nevoi ale celei mai sarace zone din Uniunea Europeana, argumentand ca politica dezbinarii si a excluderii saracilor trebuie sa inceteze. Olteanu a atras atentia ca sustine, ca parlamentar si presedinte ALDE Vaslui, orice proiect de investitii al Ministerului Transporturilor care are legatura cu Moldova, in masura in care are acelasi sprijin din partea tuturor decidentilor politici pentru autostrada Tisita – Albita, proiect care „ar face judetul Vaslui sa renasca” si pentru care exista sustinerea scrisa a Comisiei Europene.

«Asist, din Vaslui, la o disputa trista intre doi vecini ai mei, Bacau si Iasi, cu privire la locul in care sa ajunga autostrada din Transilvania. Vreau sa imi asum, si in Parlamentul Romaniei, un mesaj pe care l-am transmis duminica, in Bacau, in fata a 1.700 de oameni, la intalnirea Delegatiei Permanente ALDE Bacau. E un dublu mesaj, de unitate si de solidaritate. Unitatea este ceea ce ar trebui sa caracterizeze toti parlamentarii din Moldova, iar solidaritatea trebuie sa vina din partea tuturor celorlalti parlamentari fata de Moldova, si mai cu seama de la cei din regiunile bogate. Noi toti nu trebuie sa sustinem Autostrada Bacau – Brasov sAU Autostrada Tg. Mures – Iasi, ci trebuie sa le sustinem pe amandoua si, in plus, Autostrada Tisita – Albita. suntem prea saraci in aceasta zona pentru ca noi, cei din Moldova, sa ne certam intre noi, iar ceilalti sa ne priviti ca pe rudele sarace, care trebuie sa se multumeasca mereu cu firimituri», a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat ca alocarile de fonduri in Moldova, din partea Ministerului Transporturilor, sunt dovada clara ca Romania a esuat in ceea ce priveste politicile de integrare ale Uniunii Europene.

«Am publicat, la sfarsitul anului trecut, cateva grafice pe care le-am facut pe baza cheltuielilor Ministerului Transporturilor si vreau sa subliniez, inca o data, ca in 2017 Moldova a primit 1% din bugetul acestui minister pe proiecte in executie. suntem un sfert din populatia tarii si primim 1% pentru infrastructura, aceasta e problema grava a Romaniei, nu doar a Moldovei», a subliniat Daniel Olteanu.

Unitate si solidaritate pentru toate proiectele din Moldova!

«Am observat ca la masa celor care se hranesc cu fonduri pentru mari proiecte de infrastructura de la bugetul national are loc Clujul, are loc Bucurestiul, are loc, mai pe scurt, orice judet bogat. sunt tinute insa la usa, cu mana intinsa, Vasluiul, suceava, Iasul, Bacaul, Botosaniul. Pentru noi nu mai este loc, ni se deschide usa doar daca vrem sa ne dezradacinam si sa ne parasim locurile natale. Din toata lectia solidaritatii predata de integrarea in Uniunea Europeana, Romania a transpus la rang de politica de stat excluderea saracilor. Din acest motiv eu, ca vasluian, am considerat normal sa atrag atentia ca singurul proiect de infrastructura subfinantat de Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi este un proiect legat de Moldova, modernizarea DN18, care leaga Bucovina de Maramures. Orice suferinta a unui judet din Moldova o resimt si eu, din Vaslui. Din acest motiv, al indiferentei fata de marile nevoi ale acestei zone, peste 50.000 de oameni, in ultima saptamana, au reactionat in judetul Vaslui atunci cand le-am transmis ca Tisita – Albita este un proiect de autostrada care are studiu de prefezabilitate din 1998, dar a fost trecut pe linie moarta. Din acest motiv, ca reprezentanti ai tuturor romanilor in Parlament, va rog sa mergem inainte cu acest mesaj de unitate si de solidaritate in jurul tuturor proiectelor Moldovei, nu unii impotriva altora, ca pana acum. Ca in ultimii 20 de ani», a spus deputatul ALDE.

Daniel Olteanu a solicitat sprijinul colegilor din Parlament pentru proiectul de autostrada Tisita – Albita, pentru care a prezentat si sustinerea in scris a Comisiei Europene, precizand totodata ca nu va vota bugetul pe 2019 daca documentul nu va include finantare pentru realizarea documentatiilor aferente acestui obiectiv de investitii cu importanta majora pentru judetul Vaslui. «sustin, ca parlamentar si presedinte ALDE Vaslui, orice proiect de investitii al Ministerului Transporturilor care are legatura cu Moldova si vreau aceeasi sustinere din partea tuturor pentru proiectul care ar face judetul Vaslui sa renasca, autostrada Tisita – Albita. Refuz orice discutie si orice negociere pe bugetul pe 2019, daca acesta nu include costurile realizarii documentatiilor pentru Autostrada Tisita – Albita, un proiect pentru care exista sustinerea scrisa a Comisiei Europene. Lupta fiecaruia din Moldova trebuie sa devina lupta noastra, a tuturor, pentru ca 1% din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiecte in executie in aceasta regiune, cea mai saraca din Uniunea Europeana, reprezinta nu doar o pata pe obrazul Romaniei, ci un esec al Uniunii Europene», a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.