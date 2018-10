Dan Barna (USR): „Vasluiul, un pol de civism, poate subapreciat la nivel national”

Prezent, sambata, la Vaslui, Dan Barna, presedintele Uniunii Salvati Romania, a avut numai cuvinte de lauda la adresa locuitorilor judetului, a caror mobilizare fara precedent a facut ca Vasluiul sa fie unul dintre judetele in care numarul de semnaturi stranse in cadrul campaniei „Fara penali in functii publice”, proiectul de suflet al USR, sa depaseasca pragul minim cerut, de 20.000.

Aflat pentru prima oara la Vaslui in calitate de presedinte al USR, cu ocazia „revitalizarii” filialei locale Vaslui a partidului, deputatul Dan Barna a sustinut o scurta conferinta de presa, alaturi de deputatul Mihai Botez, presedintele Filialei Judetene USR Vaslui, si de Ciprian Cana, noul presedinte al organizatiei din municipiul resedinta de judet. Barna a avut numai cuvinte de lauda pentru vasluieni, pentru rolul pe care acestia l-au jucat in succesul campaniei de strangere de semnaturi „Fara penali in functii publice”, de natura sa-i zdruncine serios preconceptiile despre Vaslui si vasluieni.

„Vasluiul (judetul, n.r.) a fost o foarte placuta surpriza la nivel national in cadrul campaniei «Fara penali in functii publice», altfel spus, Vasluiul era in randul judetelor cu putine sanse sa reuseasca sa treaca pragul cerut pentru strangerea de semnaturi”. A fost o „prejudecata”, a recunoscut Dan Barna, una gresita, cata vreme „Vasluiul a dovedit ca are capacitate organizatorica”, inclusiv capacitatea de a angrena cetatenii in monitorizarea referendumului. Toate aceste realitati sunt dovezi ca „USR creste si a devenit o optiune credibila in politica romaneasca”, a continuat presedintele USR. „Vasluiul este un pol de civism, poate subapreciat la nivel national (…). Exista aici o energie pe care se poate construi”, a conchis Dan Barna.

Acest parcurs bun va fi continuat, a subliniat deputatul Mihai Botez, presedintele USR Vaslui, prin dialogul permanent cu cetatenii judetului, dar si prin construirea, la Vaslui, a unei echipe puternice. Un prim pas a fost numirea lui Ciprian Cana (in dreapta in fotografie) in functia de presedinte al filialei USR din municipiul resedinta de judet. De profesie programator, Ciprian Cana (37 de ani) isi leaga inscrierea in USR de campania „Fara penali in functii publice”, in care s-a implicat inca de la inceput. El va fi secondat de doi vicepresedinti femei, Simona Richard si Mariana Radoi.