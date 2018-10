Curatenie de toamna In PNL

Inca de la Inceputul mandatului, dr. Nelu Tataru, presedintele PNL Vaslui, a anuntat o “reasezare” a partidului, In toate organizatiile locale, In special acolo unde nu se respecta linia partidului. “Aceasta reorganizare a Inceput deja, prin numirea unor noi sefi de organizatii locale acolo unde primarii sau viceprimarii nu au avut o atitudine loiala PNL. Deja, avem si o nominalizare pentru alegerile din 2020 la functia de primar al comunei Suletea, In persoana lui David Dumitru Dan, care este si noul presedinte al acelei organizatii, iar pana la sfarsitul anului, vom avea nominalizari In toate comunele”, a anuntat Tataru.

“De mai bine de un an, analizam activitatea tuturor organizatiilor locale, si a sosit momentul sa facem curatenia de care vorbeam la Inceputul mandatului meu. Nu se va mai vorbi In PNL de primari sau alti alesi locali “dalmatieni”, pe care, In diverse ocazii, i-ati putut vedea avand iesiri publice contrare interesului si politicii PNL. In ultima perioada, am avut parte de astfel de atitudini ale unor primari care, schimbati de la sefia organizatiilor pentru ca nu au avut continuitate, au trecut la denigrarea partidului si a oamenilor desemnati sa-i Inlocuiasca. Cand am spus ca In PNL se va face curatenie, nu am glumit; cautam persoane care, pe langa ca reprezinta ceva In comunitatile lor, dau dovada de integritate si de asumarea doctrinei liberale”, a explicat dr. Nelu Tataru, presedintele PNL Vaslui.

Un astfel de exemplu este David Dumitru Dan, noul presedinte al Organizatiei PNL Suletea, care l-a Inlocuit In aceasta functie pe primarul Robert Ciprian Tamas. “De la intrarea mea In politica, In 2008, l-am sprijinit pe primarul Tamas, inclusiv din calitatea de consilier local, In toate proiectele pe care acesta le-a promovat In interesul comunitatii. In ultima perioada Insa, de la Inceputul acestui mandat, Intre noi au aparut divergente, In special pe linie politica, mai ales dupa ce primarul Tamas a Inceput sa disconsidere principiile liberalismului, afisandu-se la adunarile si tinand partea altor partide. A fost decizia conducerii judetene ca acesta sa fie schimbat de la conducerea organizatiei, iar reactia lui nu a fost una foarte potrivita!”, a explicat David Dumitru Dan, care si-a anuntat intentia de a candida la functia de primar al comunei.

“In legatura cu primarii fosti liberali, care si-au anuntat trecerea la ALDE, urmandu-l pe deputatul Olteanu, care a facut acelasi pas, ei nu mai fac parte din planurile PNL. Noi nu-i vom da afara, ar Insemna sa le dam prea mare importanta; ei practic se vor autoexclude. Vom reorganiza toate organizatiile comunale, iar pana la sfarsitul anului, vom anunta toate nominalizarile la candidatura pentru functia de primar, David Dumitru Dan fiind prima dintre nominalizari. La fel ca la Suletea, mai sunt probleme la Perieni, In timp ce Isi mai cauta Inca identitatea primarii liberali de la Vinderei si Pochidia, precum si cel de la Oltenesti, care, In necunostiinta de cauza, cocheteaza cu ALDE. Mai avem o problema la Arsura, acolo unde primarita nu mai face politica partidului, daca a facut-o vreodata, si care, de la alegeri, nu a convocat niciodata biroul local PNL. Mai mult, dupa decesul viceprimarului, anul trecut, nu doreste cu nici un chip sa numeasca pe locul vacant un consilier liberal supleant, asa cum spune legea, evitand sa puna pe ordinea de zi a CL Arsura un proiect de ordine de zi In acest sens. Daca sunt probleme cu unii fosti liberali vechi, In schimb, partidul se Inoieste cu noi oameni de valoare. Este vorba de noul viceprimar liberal de la Tatarani, Adrian Munteanu, pana acum trei saptamani consilier independent, care i-a luat locul viceprimarului Doina Antohi, retrasa din motive medicale”, a explicat presedintele Nelu Tataru. “Chiar daca am candidat ca independent, am fost atras de doctrina liberala, cu atat mai mult cu cat sotia, si ea consilier local, era membra a acestui partid. Sper ca, prin activitatea mea viitoare de viceprimar sa-mi fac datoria fata de comunitate si fata de PNL”, a declarat noul liberal si viceprimar Adrian Munteanu.

In cadrul conferintei de presa, Tataru a adresat un apel catre populatia judetului Vaslui sa participe la Referendumul pentru familie. “Eu personal voi vota pentru familia traditionala. Las la latitudinea fiecarui membru PNL si a fiecarui vasluian sa voteze cum Il lasa constiinta, important este sa ne prezentam la vot, daca dorim ca opinia noastra sa conteze”, a conchis liderul PNL Vaslui.