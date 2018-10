Cortul Terapeutic – AHA, de la Malul Marii, pe Malul Barladului

Experimentul “Cortul Terapeutic – AHA”, care s-a dovedit a fi unul de succes In aceasta vara, In Vama Veche, va poposi la Barlad, In perioada 13-14 octombrie. Organizatorii evenimentului, “A FI! – Asociatia Femeilor Intreprinzatoare” si “Asociatia ENABLE EMOTIONS”, va asteapta, sambata, 13 octombrie, Incepand cu ora 13.30, pana la ora 19.00, si duminica, 14 octombrie, Incepand cu ora 9.00, In Piata Publica din Barlad, la Cortul Terapeutic. Intrarea este gratuita iar confidentialitatea, garantata.

Ideea a pornit de la psihologul Alexandru Busila, care a identificat nevoia oamenilor de a simti ca apartin “cuiva”, ca se pot simti ascultati, Intelesi si protejati de catre “cineva”. In cazurile cele mai fericite, “cuiva” si “cineva” fac parte dintre cei dragi, familie sau prieteni. In restul situatiilor, din pacate prea multe, chiar daca nu sunt majoritare, cei aflati In dificultate nu gasesc pe nimeni care sa le Inteleaga problemele si sa le fie alaturi.

Statisticile sustin ca In tara noastra sunt Inregistrate nu mai putin de 2.000.000 de persoane care sufera de depresie. Cifra reala este imposibil de estimat. Din pacate, nenumarate cazuri sunt dezvaluite atunci cand persoana depresiva recurge la un gest radical. Psihologii care deruleaza proiectul “Cortul Terapeutic – AHA” Isi doresc sa rastoarne o serie de mituri legate de consilierea psihologica si sa Ii ajute pe oameni sa aiba Incredere In primul rand In semenii lor, carora sa le destainuie framantarile, si apoi In sfatul unui specialist, care Ii poate ajuta nu doar sa descopere sursa problemei, ci chiar sa gaseasca solutii.

Setup-ul neconventional al Cortului Terapeutic ofera un spatiu liber, degajat de discutie despre psihoterapie. Foarte putini oameni au Incredere In terapeuti si Inca si mai putini le cer ajutorul la nevoie. In 2017, depresia a devenit prima cauza de dizabilitate de pe glob. Organizatorii experimentului Isi propun sa construiasca o perceptie clara asupra psihoterapiei si sa demonstreze ca este falsa conceptia ca “daca mergi la psiholog esti nebun”.

Campania “Cortul Terapeutic” Isi propune, de asemenea, sa ofere raspunsuri la Intrebari precum: ce este psihoterapia, care sunt diferentele Intre psihoterapie, coaching si mentorat, care sunt beneficiile psihoterapiei, cand este recomandat sa mergi la un psihoterapeut, cum functioneaza psihoterapia si cum te poate ajuta psihoterpia In viata personala si profesionala.

Campania Cortul Terapeutic are ca obiectiv principal promovarea psihoterapiei ca forma de dezvoltare personala. Tinerii Intre 14 si 90 de ani sunt asteptati la „Cort” de catre trei specialisti, Andreea Savulescu, Mihai }opa si Alexandru Busila, care Ii pot ghida pentru a Intelege cum functioneaza psihoterapia, cum Ii poate ajuta, cand ar fi bine sa apelam la un psihoterapeut. Totodata, In cadrul campaniei, doritorii vor avea posibilitatea de a afla care sunt mesajele parentale pe care acestia le-au primit In primii ani de viata, mesaje care la nivel inconstient formeaza „scenariul lor de viata”.