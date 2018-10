Concurs de proiecte de mediu la Colegiul “Cuza Voda” Husi

Miercuri, 17 octombrie, in sala de festivitati a Colegiul National „Cuza Voda” Husi a avut loc concursul de proiecte de mediu cu tema „Impactul antropic asupra schimbarilor climatice in ultimii 100 de ani”, activitate la care au participat un numar de 80 de elevi de la clasele de liceu, profilul real, indrumati de profesoarele Atasiei Maricica si Antal Cella. Elevii au prezentat 19 proiecte originale, in care au venit cu masuri concrete si eficiente de protejare a mediului si de limitare a poluarii. S-au acordat premii si mentiuni pentru cele mai complexe lucrari, dar s-a tinut cont si de modul de prezentare si de contributia personala. Activitatea a fost dedicata celebrarii centenarului liceului si coincide cu un deceniu de activitati cu caracter ecologic, sub sigla Programului Mondial ECO SCOALA, de responsabilizare si implicare a elevilor pentru un mediu sustenabil. Juriul a fost constituit din Romascu Gianina, inspector de biologie, Nistor Madalina, directorul APM Vaslui, Budianu Mihaela, din partea aceleiasi institutii, Sarbu Ana Maria, profesor de biologie la Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” Husi, Nacu Craita, profesor la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Husi, si Mik Mihaela Evelina, profesor la Clubul Copiilor Husi.