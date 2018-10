Clubul barladean „Giucamp”, destinat elevilor pasionati de tehnologie digitala, la un an

În aceste zile, cand la nivel continental se desfasoara programul european „Meet and Code”, Asociatia „Viitor trecutului nostru” a sarbatorit împlinirea unui an de la inaugurarea clubului barladean „Giucamp”, destinat elevilor pasionati de tehnologie digitala.

Asociatiile, fundatiile si organizatiile neguvernamentale sunt formele prin care înca pulseaza dorinta unei recunoasteri locale si regionale cu privire la vocatia cultural-educationala a Barladului. Un exemplu elocvent este Asociatia cultural educationala „Viitor trecutului nostru”, care în 2017 a demarat un proiect educational prin care se propunea conceputul unei conexiuni între universul noilor tehnologii si initierea de schimbari în societate. Astfel a luat fiinta clubul IT&C „Giucamp”, în parteneriat cu Casa de Cultura „George Tutoveanu” Barlad. În aceste zile, clubul a împlinit un an de existenta, fiind o locatie unde elevii pasionati de tehnologie si informatica participa la sedinte de pregatire pentru performanta sub îndrumarea profesorului Vlad Giurcanu. De fapt, acesta desfasoara toata aceasta activitate fara a percepe vreo taxa de participare si fara a fi remunerat, pentru ca doreste sa sustina interesul pentru învatatura al elevilor care vor si pot sa faca performanta.

„În perioada 6-13 octombrie, Asociatia «Viitor trecutului nostru» a desfasurat zilnic sedinte de pregatire în intervalul 17.00-19.00, activitatile fiind derulate în cadrul unui program european intitulat «Meet and Code», în parteneriat cu fundatia TechSoup Romania. Ciclul de pregatire al lunii octombrie se numeste «Start Gamification». Peste o suta de elevi dornici de afirmare au facut cunostinta cu tehnologiile informatice utilizate în industria de divertisment pentru producerea jocurilor. Capacitatile de productie de mijloace informatice pretindem ca sunt brand de tara. În toate marile companii, în pozitii dominante sunt si informaticieni romani, multi fosti elevi ai mei. Totusi, sistemul educational nu scolarizeaza înca la niciun nivel anumite ramuri cerute insistent de industrie în piata muncii”, a declarat prof. Vlad Giurcanu, vicepresedintele Asociatiei „Viitor trecutului nostru”.

Potrivit acestuia, activitatea asociatiei în cadrul proiectului „Meet and Code” ofera Baladului sansa de a fi prezent pe harta oraselor europene unde acest proiect global are reprezentanti. Iar promovarea acestor preocupari pentru o educatie de calitate este singura recompensa dorita de Asociatia „Viitor trecutului nostru”.