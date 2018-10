Circuitul Regional de mini-rugby Moldova Sud va poposi la Barlad

in acest week-end, grupele U10, U12 si U14 din Barlad, Buzau, Focsani, Tanacu, Tecuci si Gura Humorului vor participa la cea de-a treia etapa a Circuitului Regional de Mini-rugby Moldova Sud, gazduita de Barlad.

Cei mai mici rugbisti legitimati la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad se vor intrece, duminica, 28 octombrie, incepand cu ora 10.00, pe stadionul „Rulmentul” din Barlad, in cadrul celei de-a treia etape a Circuitului Regional de Mini-rugby Moldova Sud. Competitia se adreseaza sportivilor din grupele U10, U12 si U14, in total fiind inscrise zece echipe din judetele Vaslui, Buzau, Vrancea, Galati si Suceava.

Alaturi de barladeni, la categoria U10 s-au inscris echipele SCM Gloria Buzau si CSS Focsani, programul meciurilor fiind deja stabilit: CSS Focsani – SCM Gloria Buzau, CSS Barlad – SCM Gloria Buzau si CSS Barlad – CSS Focsani. La grupa U12 vor participa echipele CSS Barlad I, CSS Barlad II si ASS Tanacu, iar partidele sunt urmatoarele: ASS Tanacu – CSS Barlad II, CSS Barlad I – CSS Barlad I si CSS Barlad I – ASS Tanacu.

Nu in ultimul rand, la categoria U14 s-au inscris echipele CSS Tecuci, CSS Barlad, SCM Gloria Buzau si CSS Gura Humorului. Programul meciurilor este urmatorul: CSS Barlad – CSS Gura Humorului, SCM Gloria Buzau – CSS Focsani, CSS Gura Humorului – CSS Focsani, CSS Tecuci – CSS Barlad, CSS Focsani – CSS Tecuci, SCM Gloria Buzau – CSS Gura Humorului, SCM Gloria Buzau – CSS Tecuci, CSS Focsani – CSS Barlad, SCM Gloria Buzau – CSS Barlad si CSS Gura Humorului – CSS Tecuci.

Prima etapa, programata la Focsani, a fost amanata, urmand sa se dispute pe 10 noiembrie, in organizarea CSS Focsani. Iar etapa a doua s-a desfasurat sambata, 20 octombrie, pe stadionul „Constructorilor” din Buzau.