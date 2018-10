Centrul Judetean de Excelenta Scolara primeste finantare

• Cei mai buni elevi vasluieni vor putea incepe pregatirea scolara gratuita pentru participarea la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale in noul Centru Judetean de Excelenta scolara. Primaria municipiului Vaslui va sprijini cu suma de 45.000 lei activitatea acestui centru pana la sfarsitul anului, pentru aceasta zona, cursurile celor 20 de grupe de elevi desfasurandu-se la liceele “Mihail Kogalniceanu” si “Emil Racovita”.

De cativa ani, judetul Vaslui este in top in ceea ce priveste elevii cu rezultate exceptionale la concursuri scolare si nu numai, cu multi olimpici si componenti ai loturilor nationale si internationale. Ca o continuare a acestor rezultate, in luna aprilie, printr-un ordin a ministrului Educatiei, a fost infiintat, la nivelul judetului Vaslui, un Centru Judetean de Excelenta destinat sprijinirii elevilor capabili de performante inalte. Centrul este in subordinea Inspectoratul scolar Judetean Vaslui, institutie care, dealtfel, va furniza specialistii ce se vor ocupa de acesti cei mai buni elevi si va incheia parteneriate cu institutii publice si private pentru sustinerea activitatii centrului.

“In acest an scolar, Centrul Judetean de Excelenta Vaslui va functiona in medie cu 90 de grupe de elevi, iar in perioada octombrie – decembrie 2018, vor functiona 45 de grupe, distribuite pe trei zone: Vaslui, Barlad si Husi. Cei 360 – 675 de elevi ce vor fi selectati vor putea participa la cursuri de excelenta organizate la disciplinele matematica, fizica, informatica, biologie, geografie, chimie si limbi straine, discipline selectate tinand cont de performantele obtinute de elevii vasluieni in ultimii ani. Cursurile se vor defasura la Liceul “Mihail Kogalniceanu” si Colegiul “Emil Racovita”, pentru zona Vaslui, Colegiul National “Gh. Rosca Codreanu”, pentru zona Barlad, si la Colegiul National “Cuza Voda”, pentru elevii din zona Husi”, a declarat prof. Gabriela Placinta, inspectorul general al IsJ Vaslui. Ea a adaugat ca de pregatirea elevilor se vor ocupa aproximativ 45 de profesori selectati in acest scop, profesori care vor fi platiti in regim de plata cu ora, cu incadrarea stricta in numarul de norme aprobat. salariile acestora, dar si acoperirea cheltuielilor cu utilitatile necesare ar costa, doar pana la sfarsitul acestui an, 103.050 lei, bani ce provin din bugetele locale ale municipiilor Vaslui, Barlad si Husi, alocati special in acest scop.

Jumatate din numarul total de grupe de elevi programate in acest an vor functiona la Vaslui, municipalitatea pregatind deja alocarea bugetara necesara. Este vorba de 45.000 lei, din care 41.000 lei pentru plata cu ora si contributia asiguratorie pentru munca a profesorilor care vor pregati elevii, si 4.000 lei, pentru cheltuieli de intretinere. Banii vor fi alocati de la bugetul municipiului Vaslui in urma unei rectificari bugetare supuse aprobarii consilierilor locali in cadrul sedintei de azi, 25 octombrie.

“Menirea acestui Centru este de a sustine si a stimula elevii cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile nationale si internationale, de a selecta, pregati si promova noi elevi capabili in vederea obtinerii de performante la diferite discipline si de a se adapta la noile cerinte ale pietei muncii. Activitatea Centrului va consta si in elaborarea si aplicarea de politici si strategii pentru selectia, pregatirea si motivarea elevilor capabili de performante, precum si a cadrelor didactice. Dat fiind atentia pe care, constant, Primaria si Consiliul Local o acorda tinerei generatii, consider oportuna finantarea acestui Centru de Excelenta care are misiunea sa ajute pe cei mai buni dintre elevii vasluieni care, prin rezultatele obtinute la olimpiadele si concursurile scolare, fac cinste si promoveaza imaaginea orasului nostru”, a explicat primarul Vasile Paval.

• Marian Mocanu