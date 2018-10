Centrele de permanenta, bune pentru oameni, rele pentru buget!

Aproape zece mii de pacienti din mediul rural au apelat la serviciile celor 11 centre de permanenta deschise la nivelul judetului Vaslui, circa 40% dintre solicitari fiind in zilele nelucratoare. Totul are insa un cost, salariile medicilor de familie si asistentelor si cheltuielile administrative insumand lunar peste jumatate de milion de lei. Data fiind adresabilitatea mai ridicata decat in alte judete, centrele vasluiene nu sunt in pericol de a ramane fara finantare ori a fi inchise.

Dupa ce s-au desfiintat spitale, in 2011, inclusiv cel de la Negresti, unele din ele au fost inlocuite cu centre de permanenta unde medici de familie sunt prezenti 24 de ore din 24. Aceste centrele de permanenta asigura continuitatea asistentei medicale, nu a medicinei de urgenta, avand un rol pentru consultatii uzuale sau urgente minore pentru pacientii din zona respectiva. Din acest punct de vedere, centrele sunt esentiale pentru pacientii din zonele izolate. De multe ori insa, pentru probleme medicale banale, ce pot fi rezolvate de medicii de familie, multi apeleaza la serviciile medicale de urgenta, inclusiv la transportul cu ambulanta, crescand astfel presiunea pe cele doua servicii.

in luna iulie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind centrele de permanenta in care medicii de familie acorda servicii medicale pacientilor din mediul rural, prin care a decis acordarea unei finantari suplimentare. Totodata, actul normativ prevede si posibilitatea infiintarii si desfiintarii acestor centre, in functie de un set de criterii si dupa o evaluare a Ministerului Sanatatii. Aceasta evaluare este in curs, insa, din cate se pare, niciunul dintre cele 11 centre de permanenta din judetul Vaslui nu ar fi in pericol de a fi inchis. Asta pentru ca adresabilitatea la aceste unitati nu doar ca este mai ridicata decat in alte judete, dar este si in crestere fata de anii anteriori.

in total, in primul semestru a acestui an, nu mai putin de 9.793 pacienti au apelat la serviciile medicilor de familie care activeaza in aceste centre cu program non-stop. intre acestia, 3.984 persoane s-au prezentat in zilele nelucratoare, sambata, duminica si de sarbatorile legale, de fiecare data gasind la datorie cadre medicale care le-a acordat ingrijirile necesare. Pana si la Centrul de permanenta Dragomiresti, infiintat in iunie, in locul celui de la Bogdana, inchis anul trecut, inca din prima luna i-au trecut pragul 99 de pacienti! Centrul cu cea mai mare adresabilitate este cel de la Tutova, cu 1.931 pacienti in primul semestru al acestui an, din care 782 pacienti care s-au prezentat in zile nelucratoare, urmat de Centrul Ivanesti, cu 1.107 pacienti, din care 501 pacienti in zile nelucratoare. Chiar si la centrele care au arondate comune cu mai putini locuitori tot s-au prezentat in medie 5 pacienti pe zi, respectiv circa 750 de pacienti pe luna, 40% dintre acestia in zile nelucratoare, dovada a eficientei acestor unitati sanitare.

in judetul Vaslui actioneaza 11 centre de permanenta, din care zece in mediul rural si unul in mediul urban, fiecare cu aria lui de competenta. Centrul de permanenta Codaesti, are arondate comunele Codaesti, Tacuta, Danesti, Miclesti si Feresti; Centrul de permanenta Ivanesti – zone arondate: Ivanesti, Pungesti, Garceni si Poienessti; Centrul de permanenta Vutcani – zone arondate: Vutcani, Gagesti, Dodesti, Rosiesti si Viisoara; Centrul de permanenta Puiesti – zone arondate: Puiesti, Voinesti, Gherghesti, Pogana si Iana; Centrul de permanenta Cozmesti – zone arondate: Cozmesti, Delesti, Osesti si Balteni; Centrul de permanenta Duda-Epureni – zone arondate: Duda-Epureni, Arsura si Dranceni; Centrul de permanenta Oltenesti – zone arondate: Albesti, Oltenesti, Cretesti si Tatarani; Centrul de permanenta Stanilesti – zone arondate: Stanilesti, Lunca Banului, Berezeni, Vetrisoaia si Falciu; Centrul de permanenta Husi – zone arondate: municipiul Husi si zonele limitrofe; Centrul de permanenta Tutova – zone arondate: Tutova, Pochidia, Pogonesti si Ivesti, iar Centrul de permanenta Dragomiresti deserveste comuna Dragomiresti, satele Ursoaia, Blesca si Moara Sima din comuna Ivanesti si satele Avramesti si Uricani din comuna Voinesti. Cele 11 centre vasluiene sunt deservite de cate 5 medici de familie si 5 asistente, efortul bugetar al Ministerului Sanatatii prin Casa de Asigurari de Sanatate fiind, pentru primele sase luni ale acestui an, de circa 3 milioane lei.