Cate un pic de saracie la toti, in 2019

Consilierii judeteni au aprobat sumele estimate defalcate din unele venituri de la bugetul de stat care, anul viitor, ar putea fi impartit UAT-urilor vasluiene. Pentru a nu se isca discutii, cotele defalcate din impozitul pe venit se vor imparti egal, cate 140 de mii de lei fiecarei comune, cu exceptia Zorleniului, care ar putea primi mai mult, respectiv 219 mii lei. Cat priveste sumele defalcate din TVA, cu tot cu sumele ce vor fi impartite direct de catre Finantele Publice, cele mai mici 40 de comune ar putea primi cate 1,5 milioane lei, alte 34 de comune, cate 2 milioane, iar cele mai mari 7 comune, cate 2,5 milioane lei. Totul nu este decat o proiectie ce ar putea fi contrazisa de realitatile bugetului national pe anul viitor, insa primariile pot incepe deja sa-si schiteze bugetele!

Desi in ultimii ani bugetul de stat a fost ceva mai generos cu judetul Vaslui, nevoile financiare ale UAT-urilor sunt inca mari, depasind cu de peste cinci ori posibilele alocari de anul viitor. Asta este concluzia la care a ajuns conducerea CJ Vaslui in urma consultarii in scris a primarilor, pentru ca acestia sa precizeze necesarul de fonduri pentru acoperirea arieratelor si sustinerea proiectelor de dezvoltare rurala, inclusiv acoperirea partii de cofinantare a acestora. Astfel, a reiesit ca necesarul de fonduri la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru anul 2019 este de nu mai putin de 536,3 milioane lei, doar pentru acoperirea acestor cheltuieli, fara partea de functionare a primariilor. Din aceasta suma, nu mai putin de 20 de milioane lei ar fi necesara doar pentru acoperirea datoriilor deja scadente existente, 433,6 milioane lei ar fi necesarul pentru implementarea programelor de dezvoltare locala deja demarate, si 59,2 milioane ar fi sumele de care UAT-urile ar avea urgenta nevoie pentru acoperirea cofinantarii proiectelor cu finantare externa nerambursabila accesate din care o buna parte au termen de finalizare anul viitor.

Conform estimarilor privind sumelor provenind din cotele defalcate din impozitul pe venit si cele din TVA care ar putea fi alocate de la bugetul de stat pentru anul 2019, judetul Vaslui ar urma sa beneficieze in total de circa 323,3 milioane lei, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de functionare, din care suma de 95,5 milioane lei ar urma sa fie distribuita de Consiliul Judetean. “Pentru a nu isca patimi politice, dar si pentru ca toate UAT-urile au nevoile lor, am decis ca, in cazul comunelor, sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit sa fie distribuite egal, cate 140 de mii de lei, cu exceptia Zorleniului, care ar putea primi 219 mii lei. La fel am procedat si in cazul sumelor defalcate din TVA, unde am luat decizia ca sumele totale, cele repartizate de noi impreuna cu cele ce vor fi alocate de la Finante, sa fie egale, in functie de numarul de locuitori a fiecarui UAT. Astfel, cele mai mici 40 de comune ar putea primi in total cate 1,5 milioane lei, 34 de comune medii ar putea primi de la CJ cate 2 milioane, iar cele mai mari 7 comune, Banca, Berezeni, Dragomiresti, Falciu, Stefan cel Mare, Valeni si Zorleni, cate 2,5 milioane lei. La fel am procedat si in cazul oraselor si municipiilor, facand, cred eu, o impartire echitabila a bugetului, care insa, deocamdata, este doar estimativ, sumele existand doar ca proiectie financiara, pe hartie”, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

Cat priveste orasele, in 2019, municipiile Vaslui, Barlad si Husi ar putea primi cate 170 mii lei, din cotele defalcate din impozitul pe venit, iar Negrestiul si Murgeniul, 260 mii lei, la care se adauga, din cotele defalcate din TVA, cate 6 milioane de lei, pentru Vaslui si Barlad, 5,521 milioane de lei, la Husi, 4 milioane de lei, destinate Negrestiului, si 3,5 milioane de lei, Murgeniului.

Cat priveste estimarile pentru anii 2020 – 2022, daca nevoile de fonduri anuntate de UAT-uri vor scade la circa 40% in 2020 fata de 2019, respectiv la 112,2 milioane de lei, la fel se va intampla si cu sumele ce vor veni de la bugetul de stat, care vor scade la jumatate. “Chiar si asa, speram sa pastram aceeasi echitate in impartirea banilor, pentru ca, indiferent de comuna sau oras, vasluienii au aceleasi nevoi si aceleasi drepturi de a trai in conditii civilizate. Repet insa, totul este doar o estimare ce trebuie facuta si aprobata de consilierii judeteni conform legii, si care urmeaza a fi inaintata Ministerului Finantelor Publice inainte de a se incepe elaborarea bugetului de stat pentru anul 2019. Aceasta estimare ar putea fi una corecta sau, la fel de bine, ar putea fi contrazisa de realitatile economice de anul viitor”, a adaugat vicepresedintele CJ Ciprian Trifan.