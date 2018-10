Camera de terapie senzoriala pentru copiii internati la Pediatrie Barlad

Din aceasta saptamana, copiii cu dizabilitati neuronale internati la sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, fostul Spital de Copii „Sfantul Nicolae”, vor beneficia de o noua componenta terapeutica, respectiv stimularea relaxarii, reducerea anxietatii si pregatirea pentru programele de terapie. Totul se va intampla intr-o camera de terapie senzoriala, dotata cu diverse echipamente achizitionate gratie donatiilor primite in cadrul unei campanii de colectare de fonduri. De noua camera senzoriala dotata la standarde europene se vor bucura copiii cu dizabilitati neuronale, precum autism, Sindrom Down si altele, pentru care care stimularea senzoriala are un rol extrem de important in procesul de recuperare. Inaugurarea va avea loc maine, 23 octombrie.

„Mai multi oameni de bine si-au dat mana si au decis sa doteze cu echipamente de ultima generatie o camera senzoriala completa, din incinta sectiei de Pediatrie. Valoarea totala a donatiilor stranse este de 10.568,38 de lire sterline, din care 7.568,38 de lire sterline este valoarea echipamentelor, iar 3.000 de lire sterline reprezinta costurile de livrare si montaj, suma ce a fost suportata integral de Joseph Brian Walker si Danny Charles Thompson. Partenerii acestei actiuni au fost «People in need» Anglia, Roteram Sitwell Rotary Club, Rotary Club Vaslui, Rotary Club Barlad, Spitalul de Urgenta «Elena Beldiman» Barlad si Asociatia «Childslife» Bucuresti”, precizeaza reprezentantii Primariei Barlad, unul dintre partenerii actiunii de colectare de fonduri.

Camera de terapie senzoriala este destinata sedintelor de terapie pentru copiii cu diverse categorii de dizabilitati neuronale si presupune un set complet de echipamente si un mediu special conceput pentru a induce modificari ale starii de stres si agitatie, respectiv pentru a stimula relaxarea, reducerea anxietatii si pregatirea copilului pentru programele de terapie.

Trebuie spus ca o astfel de camera senzoriala a fost inaugurata in mai 2015 si in cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Handicap Barlad, beneficiari fiind circa 140 de copii cu dizabilitati din Barlad si comunele limitrofe. Respectiva camera a fost amenajata cu sprijinul Clubului Rotary cu filiala in Sitwell-Roterham, Anglia, prin Asociatia de caritate People in Need Worldwide. Valoarea totala a proiectului s-a ridicat la 8.000 lire sterline, adica aproximativ 50.000 lei, din care 6.000 lire sterline (390.000 lei) s-au cheltuit doar pentru echipamente. De asemenea, in august 2017 a fost inaugurat un al doilea astfel de obiectiv, de aceasta data la fundatia americana Cristi’s Outreach, filiala Barlad, cu sediul in incinta Complexului de Servicii Comunitare nr. 2 Barlad. Beneficiari au fost 33 de copii cu afectiuni din spectrul autist, ingrijiti de fundatie, camera senzoriala fiind amenajata cu sprijinul Clubului Rotary, care a donat 12.000 de lei pentru achizitionarea obiectelor cu care a fost dotata.