Cadru al ISU Vaslui, la specializare In R. P. Chineza!

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a participat cu un reprezentant din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Inalt” al judetului Vaslui la cursul „International Advanced Training Course on Emergency Response to Chemical Incidents”, organizat de Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW). Cursul a avut loc In perioada 17 – 22 septembrie, la Beijing, In Republica Populara Chineza.

Reprezentantul Romaniei, locotenentul Florin Burghelea, este ofiter specialist In cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podu Inalt” al Judetului Vaslui. Vasluianul s-a deplasat In orasul Beijing, Republica Populara Chineza, In perioada 17 – 22.09.2018, ca urmare a invitatiei primite din partea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), participand la Cursul international avansat pentru interventia In situatii de urgenta la incidentele chimice. La activitate au participat 17 reprezentanti din 14 tari, printre care Bulgaria, Coasta de Fildes, Cuba, Estonia, Indonezia, Nigeria, Peru, Filipine, Sfanta Lucia, Sri Lanka, Sudan, Uganda, Ucraina si Romania.

Activitatea a asigurat o prezentare amanuntita privind asistenta si protectia Impotriva armelor chimice, In conformitate cu Articolul X din Conventia privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora si a constat In pregatirea teoretica si practica necesara lucrului In medii contaminate cu substante toxice de lupta (S.T.L).

Prin arma chimica se Intelege arma care foloseste unele preparate chimice pentru nimicirea oamenilor (animalelor) si pentru contaminarea constructiilor arterelor de circulatie, surselor de apa, alimentelor, culturilor agricole, solului etc. S.T.L. pot fi Intrebuintate si pot actiona sub forma de gaze sau vapori, In stare solida (pulberi) sau In stare lichida (picaturi). S.T.L. pot patrunde In organism prin aparatul respirator, odata cu inspirarea aerului contaminat, aparatul digestiv, odata cu ingerarea alimentelor sau apei contaminate, ori prin piele, atunci cand picaturile de S.T.L. cad pe diferite parti ale corpului descoperite sau chiar acoperite cu Imbracaminte obisnuita.

Cunostintele acumulate de catre reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Podul Inalt” al judetului Vaslui vor fi de real folos pentru monitorizarea, gestionarea, coordonarea si Indrumarea masurilor si actiunilor pe linia protectiei CBRN (Apararea chimica, biologica, radiologica si nucleara) la nivelul localitatilor, institutiilor publice si operatorilor economici sursa de risc identificati, In perfectionarea pregatirii pe linie de specialitate a personalului echipei CBRN din cadrul subunitatii de interventie, privind protectia persoanelor, animalelor si a mediului.