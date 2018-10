Burse pentru elevii constiinciosi

Peste un sfert din elevii care frecventeaza scolile si liceele din municipiul Vaslui ar putea primi, si in acest an scolar, burse de merit, de performanta, burse de studiu sau de ajutor social acrodate din bugetul primariei. Cu o conditie insa: sa invete!

Si in anul scolar 2018 – 2019, Primaria municipiului Vaslui va acorda burse elevilor din ciclul primar si gimnazial ori celor din licee. in total, Consiliul Local va acorda nu mai putin de 3.385 de astfel de burse, efortul bugetar reprezentand lunar peste 205 mii lei, bani ce vor fi alocati de la bugetul municipului. Practic, ar putea beneficia de astfel de burse peste un sfert din cei circa 11.500 de elevi care frecventeaza scolile si liceele din municipiul Vaslui, cu conditia sa vina la scoala si sa aiba rezultate bune la invatatura. Cei mai buni elevi vasluieni isi vor imparti cele 39 de burse de performanta, a cate 300 lei/lunar fiecare, burse cu care municipalitatea doreste sa rasplateasca rezultatele foarte bune, obtinute inclusiv la concursurile scolare. Alti 2.960 scolari si liceeni ar putea beneficia de burse de merit a cate 60 de lei pe luna, municipalitatea urmand sa aloce si un numar de 108 burse de studiu si 278 burse de ajutor social pentru elevii cu posibilitati materiale mici, in cuantum de 50, respectiv 40 de lei lunar. Un elev nu va putea primi doua burse, insa va avea posibilitatea sa opteze pentru bursa de valoare mai mare. Exceptie fac beneficiarii de burse de studiu, care pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot primi burse de studiu, merit sau performanta, indiferent daca benerficiaza si de masuri de protectie sociala.

“in calitate de primar al municipiului Vaslui, consider necesara si oportuna promovarea unui proiect de hotarare privind acordarea de burse scolare, proiect care va sustine performantele educationale ale elevilor din municipiul Vaslui si dorinta comunitatii locale de a sprijini sporirea interesului elevilor pentru scoala, educatie, disciplina si performanta”, a explicat primarul Vasile Paval.