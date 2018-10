Barladul se umple de pomi decorativi!

inceputa in toamna lui 2016, cu plantarea a 200 de pomi decorativi de o parte si de alta a celor mai importante artere din Barlad, si continuata in primavara si toamna si 2017, respectiv primavara acestui an, cu plantarea altor cateva sute de copacei, operatiunea de „inverzire” a orasului se va derula si in aceasta toamna. Vor fi saditi 435 de puieti de tei, platan, salcam, cires japonez si arbore de matase, precum si 3.000 de fire de trandafir.

Nici nu am intrat bine in luna octombrie ca, deja, municipalitatea barladeana se pregateste sa dea startul unei noi etape a operatiunii de „inverzire” a orasului, ce consta in plantarea catorva sute de puieti de arbori si arbusti pe domeniul public si privat al Barladului in toamna 2018. in acest sens, la sedinta ordinara din luna septembrie, consilierii locali au avizat proiectul de hotarare privind „Programul de plantari puieti de arbori si arbusti pe domeniul public al Barladului in toamna anului 2018”. Prin acest program, se are in vedere imbunatatirea microclimatului urban, a calitatii aerului si a conditiilor de viata din Barlad, stiut fiind faptul ca, in orase, constructiile si suprafatele betonate contribuie la ridicarea temperaturilor si la restrictia circulatiei aerului, respectiv la efectul „insula de caldura”, iar vegetatia – prin efectul de umbra si de crestere a umiditatii aerului – contribuie la crearea unui mediu mai confortabil. Asadar, este necesara cresterea suprafetelor plantate cu arbori in aliniamente stradale, care au rolul de a asigura protectia pietonilor impotriva insolatiei, diminuarea zgomotului, imbunatatirea aerului respirat si reducerea cantitatii de dioxid de carbon.

„Necesitatea si oportunitatea elaborarii acestui proiect de hotarare este determinata de preocuparea de imbunatatire continua a peisagisticii orasului, de crestere a suprafetelor de spatii verzi amenajate, precum si de propunerile cetatenilor cu privire la cresterea numarului de arbori cu potential mare de umbrire si crestere rapida plantati pe trotuare. in acest scop, au fost identificate amplasamente pentru plantari arbori in aliniamente pe trotuare si spatii verzi si au fost determinate speciile de arbori si cantitatile necesare pentru plantarile din toamna 2018. (…) Totodata, propunem plantarea a 3.000 de butasi de trandafiri, atat din productia proprie cat si achizitionati de la producatori specializati, in vederea cresterii suprafetelor plantate cu flori perene verzi si diminuarea suprafetelor plantate cu flori anuale, in vederea eficientizarii activitatii de sere – spatii verzi”, se arata in proiectul de hotarare votat in unanimitate de consilieri.

Astfel, potrivit anexei atasate la proiect, in perioada urmatoare se va trece la plantarea a 435 de puieti de arbore de matase, scorus de munte, tei, cires japonez, salcam si platan. Vorbim despre specii de arbori decorativi prin frunze si flori, cu o inaltime cuprinsa intre 2 – 3 metri si aclimatizati la conditiile de clima in care locuim. Astfel, pe trotuarul strazii Mihail Kogalniceanu vor fi saditi 50 de puieti de arbore de matase si 15 puieti de cires japonez, pe trotuarul strazilor Constantin Costache si Gheorghe Doja – 70 puieti de scorus de munte, pe trotuarul Bulevardului Primaverii – 10 pomi de tei pucios, iar in rondul de la Gara – 200 fire de trandafir, pe spatiul verde de pe strada Nicolae Iorga – 5 ciresi japonezi, 5 salcami galbeni si 50 fire de trandafir, pe strada Vasile Lupu – 20 de platani, iar in zona parcarii de pe Bulevardul Epureanu – 20 de salcami.

Totodata, pe Bulevardul Republicii vor fi saditi 10 puieti de prun decorativ si 400 de trandafiri, pe spatiul verde de pe Titu Maiorescu – 180 de salcami, pe trotuarele de pe Constantin Hamangiu si Colonel Simionescu Sava – 50 puieti de tei pucios. Nu in ultimul rand, celelalte fire de trandafir vor fi plantate in spatiul verde din zona centrala (200 fire), in Gradina Publica (1.000 fire), in scuarul din zona de nord a Bulevardului Republicii (1.200 fire) si pe trotuarul strazii Marcel Guguianu (200 fire).