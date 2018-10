Barladul, pe harta campaniei nationale „Orase curate”

Saptamana viitoare, barladenii sunt invitati sa participe la campania „Orase curate – Barlad” si sa renunte la aparatura electrica, electronica si electrocasnica defecta. in schimb, pentru fiecare deseu de cel putin 10 kilograme predat, vor primi premii instant.

Asa cum se intampla de ani buni, primavara si toamna, municipalitatea barladeana in colaborare cu cativa parteneri organizeaza campanii de colectare a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE) de la persoane fizice si juridice. Actiunile, care au si caracter educativ cu privire la importanta colectarii aparatelor vechi sau stricate, sunt sustinute de Asociatia Romana pentru Reciclare (ROREC). De aceasta data, campania se numeste „Orase curate – Barlad” si se desfasoara in parteneriat cu Ministerul Mediului, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Vaslui, Priscom si Ecotic. Concret, in intervalul 22-26 octombrie, barladenii sunt invitati sa dea spre reciclare orice aparat care se baga in priza, precum si baterii portabile si industriale (non-auto), corpuri de iluminat sau tuburi fluorescente.

Spre deosebire de editiile precedente, cand erau amenajate trei puncte de colectare provizorii in anumite zone ale orasului, de aceasta data, organizatorii campaniei vor amenaja doar doua astfel de puncte, respectiv pe platoul din fata Halei Centrale (zona Pietii „Sfantul Ilie”) si la Piata Mica (pe bulevardul Epureanu nr. 40). Cei care vor dori sa scape de aparatura defecta o pot face in zilele de luni – miercuri – vineri, in intervalele orare 9.00-11.00 si 15.00-17.00. Pentru ridicarea deseurilor de echipamente electrice si electronice mari si voluminoase, doritorii pot suna la numarul de telefon 0751.110.552. O echipa Priscom se va deplasa si va ridica DEEE de la domiciliu in zilele de 22 si 26 octombrie. Pentru predarea unui deseu de minimum 10 kilograme, cetatenii vor primi un premiu instant.

„incercam sa sensibilizam locuitorii orasului Barlad asupra importantei colectarii separate a deseurilor reciclabile, prin activitati de informare/constientizare, incurajandu-i sa predea in mod selectiv deseurile care pot fi reciclate, in special deseuri de echipamente electrice si electronice”, spune Adrian Prisecaru, reprezentant al Priscom Barlad.

in calitate de tara membra a UE, Romania are obligatia sa atinga o tinta de colectare de 45% a deseurilor de echipamente electrice si electronice pana in anul 2020. in acest sens, Ecotic continua eforturile de constientizare in randul populatiei.

„Orase curate” este campania Ecotic care urmareste acest obiectiv in mediul urban. Alaturi de autoritatile publice si de mediu locale, Ecotic a informat si continua sa informeze locuitorii din zeci de orase din toata tara asupra necesitatii colectarii DEEE, punand la dispozitie puncte de colectare specializate.