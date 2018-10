Barladul a Implinit, luni, 610 ani!

Pe data de 8 octombrie s-au Implinit 610 de la prima atestare documentara a Barladului. Cel care a mentionat pentru prima data, In acte, numele „Barlad” a fost domnitorul Alexandru cel Bun care, Impreuna cu tatal sau, Roman al Musatei, primul Intregitor al Moldovei, Isi leaga strans existenta de istoria Barladului.

Barladul si-a serbat „ziua de nastere”, pe data de 8 octombrie Implinindu-se 610 ani de la prima atestare documentara a localitatii. Un document important ce mentioneaza numele Barladului a fost emis pe 8 octombrie 1408 de domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432), care atesta existenta unui targ la Barlad. Iar aparitia timpurie a targului se datoreaza asezarii sale la rascrucea dintre drumurile comerciale ce legau Centrul si Nordul Moldovei cu lumea bizantului si cea orientala.

„… Inceputurile Barladului dateaza de la sfarsitul secolului al XIV-lea. Urmatorul izvor care ne ofera detalii cu privire la situatia asezarii este privilegiul comercial dat la 8 octombrie 1408 de Alexandru cel Bun negustorilor din Liov. Interesant este ca Barladul apare nu numai ca simplu punct de vama pentru taxarea pestelui adus de polonezi de la Braila, ci si ca ultima vama, alaturi de Bacau. «Vama de margine» ne introduce Intr-un subiect controversat ce are legatura cu Intinderea }arii Moldovei si a puterii domnului acesteia la finele veacului al XIV-lea – Inceputul secolului al XV-lea. La acel moment credem ca formula «krainee mato» se referea la ultima vama Inainte de hotar, care presupunem ca se afla atunci pe raul Trotus si pe o linie ce lega Siretul de Prut, undeva la Sud de Barlad. Daca hotarul tarii ar fi fost pe raul Milcov si pe Siret, am fi avut circa 80 de kilometri neacoperiti de nicio vama, fapt greu de crezut pentru acea epoca. De altfel, formula «vama de la margine» va ramane In formularul privilegiilor comerciale cu dublu Inteles: vama situata chiar la granita sau ultima vama Inainte de granita. O exceptie o reprezinta, In mod firesc, zona montana, unde Intre hotar si ultima vama puteau fi si cateva zeci de kilometri: pe drumul spre Transilvania, ultima vama era la Moldovita. Taxarea la Barlad a pestelui pomenita In actul emis la 1408 trebuie privita si din perspectiva aparitiei si dezvoltarii orasului. Prevederea nu este Intamplatoare, caci negotul cu peste si alte marfuri aducea venituri importante, atat domniei cat si locuitorilor oraselor. De altfel, pestele apare si In privilegiul dat orasului de Stefan cel Mare In circa 1494-1495”, scrie Laurentiu Radvan In lucrarea „Contributii la istoria unui vechi oras al Moldovei: Barlad”.

Potrivit reprezentantilor municipalitatii, In semn de recunostinta, Primaria Barlad intentioneaza sa realizeze doua busturi omagiale, care sa Ii Infatiseze pe Alexandru cel Bun si pe tatal sau, Roman al Musatei.