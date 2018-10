Barladeni, sunteti de acord cu inchirierea locurilor de parcare din oras?

Chiar daca, la finele lui mai, consilierii locali barladeni s-au opus aprobarii Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din Barlad, edilii isi incearca din nou norocul. De aceasta data, au lansat un sondaj in mediul online, prin care cetatenii sunt indemnati sa raspunda cu Da sau Nu la intrebarea „Snteti de acord cu inchirierea locurilor de parcare din municipiul Barlad?” in functie de feedback-ul primit din partea internautilor, se va stabili daca respectivul proiect de hotarare va ajunge din nou pe masa consilierilor.

Se vede cu ochiul liber ca Barladul are o problema in ceea ce priveste numarul de locuri de parcare amenajate raportat la numarul de masini inmatriculate pe raza orasului. Potrivit situatiei centralizate de reprezentantii primariei, in 2017, la nivelul orasului, erau inmatriculate 85.365 de autovehicule (in 2007 numarul lor era de 41.020). Asta in timp ce, in acest moment, Barladul numara doar 3.135 locuri de parcare amenajate incepand cu anul 2005. Asadar, e limpede ca Barladul are un deficit mare de locuri de parcare, ceea ce duce la anomalii, in sensul ca fiecare sofer se descurca asa cum poate si isi lasa masina pe unde apuca: pe trotuar, pe spatiul verde, pe prima banda a strazii, etc. Evident, parcarea alandala ii incurca atat pe ceilalti soferi, cat si pe pietoni, care de cele mai multe ori sunt nevoiti sa faca echilibristica pentru a putea trece pe langa respectivele autoturisme.

Asa se face ca, timp de cateva luni, autoritatile locale au lucrat la conceperea Regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din Barlad, pe care l-au pus in dezbatere publica, dupa care, in luna mai, l-au prezentat in sedinta de plen a Consiliului Local Barlad pentru a fi aprobat. Numai ca, surpriza, social-democratii s-au opus vehement initiativei, asa ca proiectul a picat. Acum, edilii isi incearca din nou norocul, de aceasta data, fiind lansat un sondaj de opinie pe pagina de socializare a primariei (https://www.facebook.com/primariamunbarlad/), iar cetatenii sunt invitati sa raspunda cu Da sau Nu la intrebarea „Sunteti de acord cu inchirierea locurilor de parcare din municipiul Barlad?”. in nici trei ore, nu mai putin de 245 persoane au participat la sondaj, cele mai multe (68%) fiind de acord cu inchirerea locurilor de parcare. Cei interesati au la dispozitie 14 zile pentru a participa la sondaj, urmand ca, ulterior, in functie de feedback-ul primit de la repondenti, autoritatile locale sa decida daca va mai fi initiat un proiect de hotarare similar cu primul pentru a fi supus votului consilierilor.

„Urmare a numarului foarte mare de solicitari venite de la cetateni privind inchirierea locurilor de parcare, Primaria municipiului Barlad supune dezbaterii publice intentia de a reintroduce pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Municipal (CLM) Barlad un proiect de hotarare privind inchirierea acestor locuri. Un proiect similar a mai fost in dezbaterea CLM in sedinta din luna mai, insa, atunci, un numar de noua consilieri locali, toti din partea PSD, s-au abtinut la vot. Optiunea lor este interpretata, de legile in vigoare, ca fiind vot «impotriva». Pentru ca proiectul sa devina hotarare de consiliu local, doua treimi (minimum 14 consilieri) din membrii CLM Barlad trebuie sa voteze «pentru», din totalul celor 21.

Argumentele pentru inchirierea locurilor de parcare:

– Metoda este practicata in zeci de orase din tara, intrucat le garanteaza riveranilor un loc sigur de parcare, in special atunci cand se intorc de la slujbe;

– Metoda este menita sa faca ordine in privinta neintelegerilor dintre riveranii cu un singur autoturism, care implicit ocupa un singur loc de parcare si cei cu mai multe autoturisme, care ocupa nejustificat mai multe locuri disponibile;

– Sumele incasate din taxarea locurilor de parcare – fiind cu destinatie speciala – nu vor putea fi folosite decat exclusiv pentru amenajarea unor parcari noi sau modernizarea/extinderea celor existente;

– Metoda garanteaza, astfel, eliminarea inechitatilor dintre platitorii de taxe si impozite fara autoturisme si cei cu autoturisme, in sensul ca nu este moral ca banii colectati de la cei fara masini sa fie utilizati pentru intretinerea parcarilor existente sau amenajarea de parcari noi;

– intrucat pana acum s-au putut realiza parcari noi si intretine cele vechi cu sumele colectate de la toata populatia, de acum exista cadrul legal si moral de a se folosi in acest scop doar banii incasati de la proprietarii de autoturisme;

– in plus, legile in vigoare impun ca toate persoanele care folosesc domeniul public trebuie sa plateasca, iar proprietarii de autoturisme nu fac exceptie, intrucat acest lucru ar insemna ca acestia din urma beneficiaza de mai multe drepturi decat cei fara autoturisme”, se arata in anuntul postat pe site-ul Primariei Barlad, ca preambul la sondajul de opinie.