Barladeanca Daniela Trica, la Campionatul National de Gimnastica

In aceste zile, orasul Ploiesti gazduieste Campionatul National de Gimnastica Artistica, Individual Open si al Reprezentativelor de Club, feminin si masculin, Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad fiind reprezentat doar de sportiva Daniela Trica, In varsta de 14 ani.

Federatia Romana de Gimnastica organizeaza, In aceasta saptamana, Campionatul National de Gimnastica Artistica, Individual Open si al Reprezentativelor de Club, feminin si masculin. Competitia va avea loc Intre 12-14 octombrie si va fi gazduita pentru a patra oara In sala Olimpia din Ploiesti, judetul Prahova. Asa cum este de asteptat, se vor Intrece cei mai buni gimnasti romani ai momentului, campionatul fiind totodata si un test important Inaintea Campionatelor Mondiale de Gimnastica Artistica de la Doha, Quatar (25 octombrie – 3 noiembrie). De altfel, In competitia Open, Nationalele Romaniei vor avea si cItiva sportivi invitati, reprezentanti ai Norvegiei (cinci fete si sapte baieti) si ai Qatarului (doua fete).

Printre cele 27 de gimnaste participante, se numara si barladeanca Daniela Trica (14 ani, junioara I), ce se pregateste de aproximativ doi ani la Centrul National Olimpic de Pregatire a Senioarelor Deva (judetul Hunedoara), dar care este legitimata In continuare la CSS Barlad. Ea practica gimnastica artistica Inca de la varsta de 4 ani si, pana acum, a obtinut numeroase titluri nationale la individual, cu echipa si pe aparate si alte zeci de medalii de argint si bronz. Inainte de a fi luata la lotul olimpic de la Deva, aproape un an si jumatate s-a antrenat la Centrul National Olimpic de Pregatire a Junioarelor Onesti, unde era inclusa In lotul national de junioare. Sportiva, care si-a Inceput cariera In cadrul sectiei de gimnastica a CSS Barlad, sub Indrumarea profesorilor Ana Maria si Liviu Iordache, face parte din categoria Junioare I, nivel 6 (14-15 ani) si, chiar daca nu se mai pregateste la Barlad, continua sa reprezinte orasul natal In competitiile sportive.

Competitia se desfasoara Intre 12-14 octombrie, Insa cum Daniela Trica nu este inclusa In vreo echipa, ea va intra In concurs abia sambata, 13 octombrie, la individual compus (toate cele patru aparate). In functie de evolutie, va participa si duminica, 14 octombrie, In finalele pe aparate.