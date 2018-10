Avalansa de viroze, dar niciun caz de gripa

Doar in ultimele doua saptamani, au fost raportate peste 2.300 de cazuri de viroze respiratorii si aproape 400 de cazuri de pneumonii, aproape o suta de vasluieni necesitand internare. in ceea ce priveste gripa, chiar daca nu s-a raportat nici un caz, doritorii pot cere medicilor de familie imunizarea cu vaccin antigripal, pana acum fiind administrate doar circa un sfert din cele 41.930 de doze gratuite primite la nivelul judetului Vaslui.

in ciuda temperaturilor diurne inca ridicate, tot mai multe persoane, in special copii, se prezinta la medic, prezentand diverse forme de viroze respiratorii si chiar pneumonii. Numarul imbolnavirilor este in crestere, pe masura ce afara se raceste, astfel ca, daca in saptamana 15 – 21 septembrie au fost raportate 1.121 de cazuri de viroze si 177 de pneumonii, in saptamana urmatoare, numarul cazurilor a crescut la 1.180 viroze si 215 pneumonii. in total, in aceasta perioada, 124 de vasluieni cu forme mai grave de viroza respiratorie si 74 cu pneumonie au necesitat internarea in unitatile spitalicesti. Contrar asteptarilor, cei mai afectati de raceli nu au fost batranii, doar 174 de persoane cu varsta peste 65 de ani acuzand astfel de afectiuni, ci copiii si tinerii. Nu mai putin de 551 copii intre 2 si 4 ani, 736 copii cu varsta intre 4 si 15 ani, si, ingrijorator, 239 de sugari sub un an au contractat diverse forme de raceala. Dealtfel, tot in cazul copiilor s-au inregistrat cele mai multe internari.

Situatia este exact invers in cazul formelor mai grave ale virozelor, respectiv al pneumoniilor, persoanele de peste 50 de ani fiind cele mai numeroase care au contractat boala si tot intre ele, alaturi de copiii cu varsta intre 2 si 4 ani, se numara cei mai multi internati. Deocamdata, nu au fost semnalate cazuri de gripa, iar vestea buna este ca dozele de vaccin antigripal promise de Ministerul Sanatatii au ajuns in judet si au fost distribuite catre medicii de familie, in vederea administrarii. in total, Directia de Sanatate Publica Vaslui a primit si distribuit catre cabinetele medicale, spitale si asezaminte pentru batrani si copii, 41.930 de doze de vaccin antigripal. Dupa administrare, vaccinul ar urma sa protejeze impotriva a doi virusuri gripal A, H1N1 si H3N2, si un virus gripal B, care, conform cercetarilor in domeniu, vor circula in acest sezon.

Pana acum, conform datelor furnizate de DSP Vaslui, de la inceputul campaniei de imunizare, au fost administrate doar 12.258 de doze de vaccin antigripal. “in cadrul campaniei de vaccinare antigripala sunt imunizate cu prioritate si gratuit persoanele cu varsta de peste 65 de ani, cu boli cronice, in special boli respiratorii si cardiovasculare, boli metabolice, respectiv copiii si batranii institutionalizati, si personalul medical”, a explicat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui.