Au inceput inscrierile in cluburile lingvistice ale ISJ

Si in acest an, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui pune la dispozitie elevilor o alternativa foarte populara de invatare a limbilor moderne, Cluburile lingvistice, care s-au bucurat de atat de mult succes, incepand cu anul 2015. Printre realizarile acestor Cluburi se numara elevii calificati la olimpiadele internationale de limba rusa, elevii laureati la concursurile internationale, elevi premiati la festivaluri de teatru in limbi moderne si, nu in ultimul rand, satisfactia personala a deschiderii de noi orizonturi, prin intermediul invatarii unei (noi) limbi moderne. imbucuratoare este extinderea preocuparilor initiatorilor Cluburilor si, datorita succesului din anii trecuti, infiintarea de noi Cluburi, prin vointa unor profesori entuziasti. Astfel, noi Cluburi noi vor aparea la Barlad si la Husi (la limba franceza), clubul de limba rusa va continua sa admita elevi, ca si in anii trecuti, cluburile de spaniola vor continua sa functioneze, la Vaslui si la Barlad. Iata care vor fi acestea: Clubul de franceza – Vaslui (in parteneriat cu Biblioteca Judeteana “N. M. Spatarul”); Clubul de franceza – Barlad (Scoala Gimnaziala “V. Parvan”); Clubul de franceza – Husi (Colegiul National “Cuza Voda” Husi); Clubul de limba rusa – Vaslui – Barlad (Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”); Clubul de spaniola – Vaslui (Scoala Gimnaziala “M. Sadoveanu”); Clubul de spaniola – Barlad (Liceul Pedagogic “I. Popescu” Barlad).

inscrierile se pot face accesand urmatorul link: https://goo.gl/forms/RVyzEk4nThegNybn1. Cluburile sunt deschise in principal elevilor, dar grupele se vor configura dupa cerinte. Deoarece a fost pus la dispozitier un singur formular de inscriere pentru toate cluburile lingvistice, pentru a facilita centralizarea datelor, doritorii sunt rugati sa se inscrie la maximum doua cluburi din lista, pentru a asigura sanse echitabile tuturor. Termenul limita de inscriere este duminica, 14 octombrie 2018.