Atlet din Barlad, locul doi la „Maratonul Delta Dunarii”

• Atletul Dinu Bunu, in varsta de 48 de ani, din Barlad, a reusit sa alerge pe distanta de 15 kilometri in putin peste o ora, clasandu-se pe locul doi in proba de open. Performanta a fost atinsa la „Maratonul Delta Dunarii”, organizat in week-end, in sulina.

Pe 20 octombrie, Clubul sportiv „Eco Alpin”, reprezentat de celebrul maratonist Ilie Rosu, a organizat impreuna cu Directia Judeteana pentru sport si Tineret Tulcea si Primaria sulina cea de-a VII-a editie a Maratonului „Delta Dunarii”. Este vorba despre o competitie de anduranta unicat in Romania, ce s-a desfasurat in Delta Dunarii, la varsarea Dunarii in Marea Neagra si pe digurile din jurul orasului sulina. Concursul a avut mai multe curse ce s-au adresat alergatorilor de toate varstele si derulate pe distante diferite (maraton – 42 kilometri, semimaraton – 21 kilometri, cursa de 15 kilometri si cursa de 5 kilometri).

Atletul barladean Dinu Bunu, care a implinit 48 de ani si jumatate, s-a inscris la proba de 15 kilometri, insa nu la categoria de varsta 45-49 ani, ci la open, unde au concurat sportivi de toate varstele. Desi a avut o concurenta puternica, multi dintre alergatori fiind mai tineri chiar si cu 20 de ani decat el, veteranul barladean a reusit sa se impuna si sa iasa pe locul II. Timpul obtinut de acesta dupa parcurgerea distantei de 15 kilometri a fost de 1.06:17, situandu-se imediat dupa un alt roman legitimat la Atletic slanic (Vasile Apetroae – 1.02:20).

Competitia a avut loc in localitatea sulina si in imprejurimile acesteia, concurentii putand sa admire pe traseu Dunarea, Marea Neagra si Delta Dunarii. s-a alergat pe asfalt (in oras), pe suprafete acoperite de piatra (pe faleza si pe drumul spre sfantul Gheorghe) si de nisip (plaja sulina de la Marea Neagra). Maratonul „Delta Dunarii” este un omagiu adus locuitorilor din Delta Dunarii, care au rezistat unor conditii de viata dintre cele mai potrivnice, facand fata de-a lungul timpului, izolarii, arsitei verii, vanturilor, frigului si iernilor cumplite. sulina este primul oras din Romania care se inscrie pe harta oraselor dunarene europene in care se organizeaza maratoane, alaturi de Bratislava, Viena, Budapesta si Belgrad.

• Adriana Susnea