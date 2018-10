Atentie, soferi, un sens unic nou in Barlad!

in cel mai scurt timp, in zona Cerbul de Aur din Barlad va fi deschis traficului rutier un nou sens unic, pe strada Posta Veche, cum intri de pe Bulevardul Primaverii. Municipalitatea isi propune, astfel, sa descongestioneze traficul de pe Primaverii, astfel incat masinile care vin dinspre Gara si merg spre Centru sa nu mai blocheze intersectia Cerbul de Aur.

in ultimele luni, constructorul care a castigat licitatia a lucrat la investitia „Asfaltare strazi in Zona Garii din municipiul Barlad, judetul Vaslui (str. Doctor Bogdan Bagdasar, str. Bicaz, str. Ioan Voda si str. Posta Veche)”. Este vorba despre o lucrare al carei cost total se ridica la circa 500.000 de lei, prinsa in lista proiectelor finantate prin PNDL 2 (2017-2020). in mare, lucrarea e gata, insa peste tot se pot vedea trotuare sui, borduri sparte, capace de canal deteriorate, etc., asa ca, cel mai probabil, mai dureaza pana cand cele patru strazi vor fi receptionate.

Pana atunci, insa, zilele trecute, angajatii SC Lucrari de Drumuri si Poduri (LDP) „Reiser” SA, actionariata de Consiliul Local Barlad, au intervenit pe strada Posta Veche in sensul ca au eliminat trotuarul care o leaga de Bulevardul Republicii si au prelungit-o, astfel incat sa devina circulabila. Posta Veche e strada care porneste din fata Scolii Gimnaziale „Vasile Parvan”, situata pe Bulevardul Primaverii, si se termina in zona Cerbul de Aur, cand se intalneste cu Bulevardul Republicii. Artera are o suprafata de 988 metri patrati, o lungime de 179 metri liniari si o latime de 5,5 metri. Potrivit reprezentantilor primariei, „strapungerea” Bulevardului Republicii dinspre Posta Veche a fost gandita si pusa in practica pentru decongestionarea traficului din intersectia Cerbul de Aur.

„Pentru fluidizarea traficului care se deplaseaza pe Bulevardul Primaverii inspre Republicii, zona Cerbul de Aur, s-a luat decizia efectuarii unei «strapungeri» de pe strada Posta Veche pe Republicii, respectiv pe o distanta de sase metri, cat este latimea trotuarului, astfel incat tot traficul care va intra de pe Primaverii pe Posta Veche sa poata intra direct pe Republicii doar pe directia «la dreapta». Va fi sens unic acolo si vom dirija obligatoriu la dreapta pentru Republicii. intrucat se intamplau foarte multe blocaje rutiere in zona Cerbul de Aur, cei care voiau sa mearga inainte, spre strada Stefan Procopiu, sau la stanga trebuiau sa-i astepte pe cei care voiau sa o ia la dreapta, spre Centru, s-a luat decizia transformarii strazii Posta Veche in sens unic, pe directia Primaverii – Republicii. in acest fel, mai decongestionam intersectia. Cei care vor sa vina in centru vor face la dreapta, pe Posta Veche, si intra direct pe Republicii, iar cei care merg inainte si la stanga merg in continuare pe acelasi traseu”, au precizat reprezentantii Primariei Barlad.

Deja, au fost primite avizele necesare de la Biroul Rutier Barlad, iar unele semne de circulatie au fost montate inca de la finele saptamanii trecute, insa va mai trece macar o saptamana inainte de a se putea iesi de pe Posta Veche pe Republicii. Si asta pentru ca, in aceste zile, echipe din cadrul primariei verifica in teren calitatea lucrarilor de asfaltare a strazii, dar si pentru ca mai sunt mici detalii ce trebuie puse la punct.