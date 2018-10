Atentie, soferi! Nu mai puteti parca langa trecerile de pietoni!

De mai bine de doua saptamani, langa trecerile de pietoni din Barlad au fost vopsite cu galben marcaje rutiere menite sa-i impiedice pe soferi sa stationeze, cu scopul de a-i proteja pe pietonii care traverseaza strada.

Recent, conducerea Primariei Barlad a dat dispozitie reprezentantilor SC Lucrari de Drumuri si Poduri (LDP) „Reiser” SA, firma actionariata de Consiliul Local Barlad, sa realizeze niste marcaje rutiere de natura sa-i impiedice pe conducatorii auto sa opreasca/stationeze sau sa parcheze chiar langa trecerile de pietoni. Asa se face ca, de mai bine de doua saptamani, a fost pusa in practica noua metoda de protejare a pietonilor care se angajeaza in traversarea strazii pe trecerile amenajate pe cele mai intens circulate artere ale Barladului. Concret, metoda presupune executarea respectivelor marcaje rutiere de culoare galbena care interzic oprirea si stationarea autovehiculelor, precum si amplasarea unor asa-numiti „popici de semnalizare” cu talpa de beton. in acest fel, soferii nu mai au posibilitatea de a opri si stationa pe prima banda de circulatie, pe o lungime de 8-10 metri de la trecerile de pietoni, si, implicit, vizibilitatea celorlalti soferi nu mai este obturata, astfel ca se poate observa mai usor cand pietonii traverseaza strada. Totodata, nici pietonii nu mai sunt obligati sa traverseze prima banda de circulatie, blocata de masinile parcate chiar pana langa „zebra”, si abia apoi sa se uite in stanga pentru a se asigura ca nu vine vreun autoturism si a putea ajunge in siguranta pe partea cealalta a strazii.

„Am decis sa luam aceasta decizie, intrucat, de multe ori, s-au produs accidente de circulatie pe trecerile de pietoni din cauza ca soferii care circulau pe banda a doua nu observau pietonii care intentionau sa traverseze pentru ca erau masini stationate pe prima banda, chiar langa trecerile de pietoni. Au fost discutii si cu Politia Rutiera, care ne-a sprijinit in acest demers, si am ajuns la concluzia ca aceasta ar fi o metoda mai buna de protejare a pietonilor decat cea de amplasare a limitatoarelor de viteza in proximitatea trecerilor. in functie de constatarile ulterioare, metoda va fi aplicata la toate trecerile care prezinta pericol pentru pietoni.”, a declarat primarul Dumitru Boros.