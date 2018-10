Asociatia Astronomica „Sirius” Barlad, reprezentata la Festivalul International Astro-Fest 2018

intre 16-21 octombrie, Societatea Astronomica Romana de Meteori (SARM) a organizat Festivalul International de Astronomie Astro-Fest 2018. Evenimentul, gazduit de Muzeul de Istorie din Targoviste, a fost dedicat implinirii a 25 de ani de la infiintarea SARM, precum si Centenarului Marii Uniri. Asociatia Astronomica „Sirius”-Club UNESCO a fost reprezentata la eveniment de profesorul Paul Gadei, membru al departamentului stiintific.

Festivalul International de Astronomie Astro-Fest 2018 a cuprins mai multe activitati, printre acestea numarandu-se: reuniunea romanilor din tara si diaspora implicati in activitatea de 25 de ani de promovare a astronomiei si educatiei prin astronomie; conferinta SARM – 25 de ani de performanta in astronomie, educatie prin astronomie si astronomie culturala la Targoviste; sesiuni de comunicari stiintifice (cercetare, educatie, cultura-arta); seminarul „Romanii, astronomia si unirea”; congresul staff-ului european si a coordonatorilor nationali ai organizatiei mondiale „Astronomi Fara Frontiere” 2018; salonul international de astrofotografie, salonul international de arte, fotografii si publicatii astronomice, expozitie de desene si picturi cosmice, expozitie de meteoriti; astro-graffiti; expozitia „Cerul in mainile tale” pentru nevazatori, etc.

„Festivalul de astronomie pentru public s-a desfasurat in Piata Tricolorului, in zilele de 19 si 20 octombrie: standuri ale asociatiilor si cluburilor de astronomie, observatoare astronomice si planetarii, firme de telescoape si produse astronomice, expozitii de astrofotografie si desene, meteoriti vazuti prin microscop, expozitie de aeromodele si rachetomodele, experimente stiintifice pentru copii si tineret, imagini cosmice 3D, muzica astroelectronica, telescoape, observatii astronomice (Soare, Luna, planetele Jupiter, Saturn si Marte). Pe 19 octombrie, a avut loc o intalnire a publicului cu cosmonautul Dumitru Prunariu, profesorul Alexandru Mironov, senior editor la Siinta&Tehnica, si Catalin Beldea, astronomy editor la S&T. in cadrul sesiunii de comunicari, profesorul Paul Gadei a prezentat revista «Pasi spre infinit», revista al carei prim numar a fost lansat in cadrul Taberei Internationale «EuroEclipsa 99» la Targoviste, in prezenta a 200 de astronomi amatori si profesionisti de pe patru continente. De asemenea, a inmanat domnului Valentin Grigore, presedintele SARM, distinctia oferita de AAS”, ne-a declarat prof. Ioan Adam, presedintele Asociatiei Astronomice „Sirius” (AAS) Barlad.

La eveniment au luat parte reprezentanti ai Institutului Astronomic al Academiei Romane, ai Academiei de Stiinte a Moldovei, ai Institutului de Stiinte Spatiale, ai Institutului National pentru Fizica Pamantului, ai Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, dar si din partea multor observatoare astronomice si planetarii, asociatii si cluburi de astronomie, etc. De asemenea, au participat si invitati din SUA, Emiratele Arabe Unite, Austria, Australia, Franta si Republica Moldova.