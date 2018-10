Asistenta sociala, cel mai mare “client” al bugetului judetului!

in primele noua luni ale acestui an, peste doua treimi din bugetul judetului Vaslui pentru anul 2018, respectiv peste 156 milioane lei din totalul de 232 milioane lei cheltuite pana acum, au avut ca destinatie capitolul asistenta sociala, DGASPC a beneficiat pana acum de alocari de aproape 36 milioane lei, de cinci ori mai mult decat minimul de 10% din buget pe care trebuia sa-l asigure si cam jumatate din suma pe care guvernul a alocat-o judetului Vaslui. Mai mult, pentru a asigura pana la sfarsitul anului nevoile persoanelor cu handicap, ale copiilor abuzati scosi din familie si, uneori, ale mamelor acestora, Consiliul Judetean Vaslui va mai aloca inca 3,2 milioane lei, pe langa cele aproape 5 milioane lei, deja programate in acest sens.

La jumatatea lunii octombrie, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a notificat DGASPC Vaslui ca sumele alocate pentru acest an judetului Vaslui in vederea sustinerii financiare a drepturilor acordate persoanelor cu handicap vor fi diminuate cu 3,573 milioane lei. in aceste conditii, la proxima rectificare a bugetului judetului, a VIII-a din acest an, Consiliul Judetean se vede nevoit sa suplimenteze sumele alocate capitolului “asigurari si asistenta sociala” cu nu mai putin de 3,221 milioane lei, asta pe langa cele aproape 36 milioane de lei cheltuite pana acum in acest an pentru finantarea activitatii DGASPC Vaslui. Trebuie spus ca, in acest an, de la bugetul de stat, judetului Vaslui i-a fost alocata suma de 71,382 milioane lei, din care 17,164 milioane lei pentru asistenta in boli si invaliditati si 54,218 milioane lei pentru asistenta pentru familie si copii. Teoretic, conform prevederilor legale, CJ Vaslui ar fi avut obligatia ca, la randu-i, sa asigure pentru cele destinatii cel putin 10% din aceasta suma, respectiv circa 7,138 milioane lei. in fapt, dat fiind situatia specifica a judetului si numarul mare de persoane aflate in nevoie, inclusiv copii si mame care au nevoie de asistenta, pana acum, CJ Vaslui a alocat o suma de cinci ori mai mare, respectiv aproape 36 milioane lei. “Asigurarea acestei sume la DGASPC Vaslui a perturbat semnificativ activitatea altor sectoare ce se finanteaza de la bugetul local al judetului, in special al transporturilor. Trebuie insa sa ne asiguram ca aceasta institutie isi va desfasura activitatea in conditii normale, reusind totodata sa reintregim fondurile la capitolele de cheltuieli la care intampinam probleme majore”, a explicat presedintele Dumitru Buzatu aceasta alocare suplimentara de fonduri catre DGASPC Vaslui.

Conform unei analize a sefului CJ, pentru aceasta institutie, intreg bugetul trebuie sa se incadreze, in anul 2018, in suma de 208,7 milioane de lei, pentru cheltuieli de personal, utilitati, alte bunuri si servicii, pentru asistenta sociala si pentru cheltuieli de capital de stricta necesitate. Banii provin in cea mai mare parte de la bugetul de stat, insa si Consiliul Judetean, care gestioneaza bugetul judetului, are o mare responsabilitate in ceea ce priveste acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap, a copiilor abuzati scosi din familie si, uneori, a mamelor acestora.

Trebuie spus ca, doar pentru primele noua luni, pentru DGASPC si cele doua unitati de asistenta medico – sociala din Bacesti si Codaesti le-au fost alocate 161,25 milioane lei, din care au fost utilizate in total 156,45 milioane lei. Ulterior, la rectificarea bugetara din luna septembrie, la acest capitol s-au mai primit, de la guvern, alte 14 milioane lei, care au completat alocarile stabilite pana la sfarsitul anului.

La randul lor, Centrele medico – sociale Bacesti si Codaesti vor beneficia si ele de alocari de fonduri la proxima rectificare a bugetului bugetului, ce urmeaza a fi supusa aprobarii consilierilor judeteni miercuri, 31 octombrie. Centrul de la Bacesti va primi 70.000 lei, pentru achizitionarea de produse de curatenie si hrana pentru cei circa 100 de beneficiari a serviciilor oferite de aceasta institutie. Centrului de la Codaesti i se vor aloca nu mai putin de 725 mii lei, bani necesari pentru finalizarea a doua proiecte, unul privind amenajarea curtii interioare si a imprejmuirii Centrului, si un al doilea, “Consolidare, termosistem, refacere finisaje, inlocuire tamplarie, refacere sarpanta la cladirea C2, triaj”. Totul pentru asigurarea unor conditii mai bune de trai a celor 40 de batrani cazati acolo.