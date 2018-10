„Armata” solicitantilor de locuinte ANL s-a subtiat

Chiar daca nici acum nu se stie cand anume vor incepe lucrarile la cele 120 de unitati locative ANL in Barlad, autoritatile locale au actualizat lista de prioritati pentru locuintele construite prin ANL pentru anul 2018. Daca, in martie, pe lista figurau 280 de solicitanti eligibili, acum, consilierii locali trebuie sa aprobe doar 204 de solicitanti, cei mai multi fiind eliminati ca urmare a faptului ca nu au raspuns adreselor autoritatilor locale de a-si actualiza dosarele depuse.

Anual, consilierii barladeni aproba lista de prioritati pentru locuintele construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) pentru anul in curs. Asa s-a intamplat si la inceputul anului 2018, „abonatii” pentru locuintele ANL din 2018 fiind aprobati in sedinta ordinara din 28 martie. Atunci, cu scandalul de rigoare provocat de faptul ca independentul Bogdan Sarbu a solicitat reverificarea listei intrucat multi solicitanti au devenit proprietari de garsoniere, apartamente ori case sau au peste 35 de ani, deci nu mai indeplinesc criteriile legale, a fost aprobata o lista de prioritati ce cuprindea 280 de persoane.

Acum, mai exact la sedinta ordinara ce va avea loc pe 31 octombrie, consilierii locali sunt chemati sa aprobe o lista actualizata aferenta anului 2018, pe care figureaza numai 204 persoane. Potrivit sefului Biroului Administrarea Fondului Locativ, Constantin Cocoloi, lista a fost scurtata pentru ca multi dintre doritorii de locuinte ANL care si-au depus dosarele intre 2003-2017 nu s-au conformat solicitarii comisiei sociale stabilite in cadrul Consiliului Local de a-si actualiza dosarele ori au depasit varsta maxima pana la care au dreptul sa beneficieze de o locuinta ANL.

„Lista de prioritati se reface ori de cate ori este cazul, daca in anul respectiv urmeaza sa se finalizeze si sa se repartizeze locuinte noi pentru tineri, destinate inchirierii, daca titularii cererilor de locuinte inscrisi in lista aprobata initial nu mai indeplinesc criteriile de acces la locuinta sau daca exista locuinte pentru tineri ramase vacante. Pentru refacerea listei de prioritati se iau in considerare cererile depuse pana la sfarsitul lunii anterioare aprobarii acestora. (…) La data repartizarii locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, solicitantii acestora au obligatia sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces. in acest sens, s-au trimis instiintari in doua randuri solicitantilor de locuinte ANL, dar majoritatea dintre acestia nu s-au prezentat la sediul Primariei Barlad. Pentru a evita o eventuala destinatie gresita a solicitantilor de locuinte ANL, s-au luat informatii in scris de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor. Avand in vedere situatia prezentata, Comisia sociala a analizat dosarele solicitantilor care si-au actualizat dosarul initial si, in baza criteriilor stabilite de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a stabilit punctajul pentru fiecare solicitant, in baza caruia s-a intocmit o noua lista de prioritati pentru anul 2018, potrivit procesului verbal nr. 22557/24.10.2018, si propune Consiliului Local Barlad aprobarea acesteia”, se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.

Cand incepe constructia blocurilor ANL?

Desi, in primavara, edilul Dumitru Boros anunta ca, pe 29 martie, a semnat autorizatia de construire a celor trei blocuri ANL si ca urma sa aiba loc predarea amplasamentului si sa se inceapa lucrarile la obiectivul de investitie mult asteptat de barladeni, iata ca nici la acest moment nu se stie cand vor demara lucrarile. De altfel, nici ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Paul Stanescu, care a fost prezent la Barlad si s-a intalnit cu Boros, nu a putut sa ofere o data. Tot ce a putut preciza a fost ca, in cadrul intrevederii cu primarul urbei, a discutat despre cele 120 de unitati locative ANL ce urmeaza sa fie construite la Barlad si ca urmeaza sa se intalneasca pe 30 octombrie, la Bucuresti, pentru a vedea de ce s-au blocat lucrurile si cum sa le deblocheze.

in ceea ce priveste cele trei blocuri de locuinte ANL, trebuie spus ca acestea urmeaza sa fie construite la iesirea din Barlad, respectiv in Bariera Puiesti. Autoritatea contractanta a scos la licitatie pe 5 septembrie 2017 contractul privind proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Vaslui, municipiul Barlad, Soseaua Puiesti nr. 1”, iar in urma evaluarii tehnice si financiare a celor sapte oferte depuse, castigatoare a fost desemnata, la inceputul lui ianuarie 2018, firma SC ConsProiect M SRL Botosani.

Asa cum a fost avizat de Agentia Nationala pentru Locuinte, proiectul prevede urmatorii indicatori tehnici: suprafata construita desfasurata – 9.505,92 mp, numarul de unitati locative propuse – 120 (sase tronsoane), repartizare pe tipuri de apartamente – garsoniere (60 de locuinte) si apartamente cu doua camere (60 de locuinte), regim de inaltime – subsol + parter + patru etaje. Termenul de executie a lucrarii este de doi ani, iar valoarea totala a investitiei (asa cum se arata in anuntul licitatiei) se ridica la 18.105.280 lei. Asa cum era de asteptat, licitatia a fost castigata de pretul cel mai mic oferit, in cazul de fata 15.347.000 lei.

Daca, intr-un final, cele 120 de apartamente se vor construi, cele mai multe sanse de a primi repartitie le au barladenii care stau cu chirie intr-un spatiu locativ privat, cu o suprafata mai mica de 8 metri patrati, care sunt casatoriti si au copii. Multe puncte le mai aduce si daca solicitantul, un alt membru al familiei sau o persoana aflata in intretinere sufera de o boala pentru care necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera in plus, dar si daca cererea pentru locuinta este veche de cativa ani. Nu in ultimul rand, se va tine cont si de ce studii a absolvit solicitantul sau de mediul din care provine, cei cu studii superioare, care provin din centre de plasament si au peste 18 ani avand cele mai mari sanse.