(Aproape) toti primarii vasluieni, la sfat cu vicepremierul Paul stanescu

• In cadrul vizitei vicepremierului Paul stanescu si a secretarului de stat Adrian Gadea in judetul Vaslui, sedinta de lucru cu primarii convocata de conducerea CJ Vaslui la sediul institutiei le-a oferit primarilor vasluieni prilejul sa prezinte oficialilor guvernamentali o parte dintre problemele presante ale comunitatilor pe care le reprezinta. “si eu, si domnul secretar de stat Gadea, prezent aici, provenim din randul autoritatilor publice locale si intelegem prea bine problemele cu care va confruntati. De aceea, usa mea va este deschisa permanent si vom cauta sa gasim o rezolvare la aceste probleme”, i-a incurajat viceprim-ministrul Paul stanescu. El le-a dat primarilor si vesti bune: in curand se vor putea face acte aditionale de prelungire cu doi ani a implementarii proiectelor finantate prin PNDL I, iar prin PNDL II s-ar putea finanta si proiecte privind aductiuni de gaze naturale. in plus, anul viitor, ar putea primi noi microbuze scolare in locul celor care, deja, au durata de viata depasita.

“Dupa cum stiti, Guvernul deruleaza mai multe programe, printre care PNDL I si II, POR, precum si mai multe investitii, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii. La Vaslui, au fost alocate sume importante, 882 de milioane de lei doar prin intermediul PNDL II, cea mai mare suma intrata in ultimii ani in acest judet. Am vazut ca sunt circa 250 de contracte deja semnate, este un lucru foarte important, si va asigur ca pana la sfarsitul anului vom deconta toate sumele pentru facturile pe care le veti trimite avand ca obiect PNDL. Pentru asta, vorbiti cu constructorii sa-si faca treaba, pentru ca sunt bani si vor fi platiti la timp, iar voi sa faceti notificarile cat mai tarziu, pentru ca decontarea sa se faca in proportie de 100% in acest an. La randul vostru, aveti o mare responsabilitate in implementarea acestor proiecte, atat in supravegherea bunei executii a lucrarilor, cat si in asigurarea surselor de finantare necesare. Aveti mare grija sa prevedeti sume la capitolul cheltuieli neprevazute, pentru a le putea deconta, in caz contrar, acestea devin cheltuieli neeligibile si, daca nu aveti puterea financiara sa le acoperiti din surse proprii, puteti bloca proiectele. Cat priveste proiectele demarate cu finantare prin PNDL I a caror implementare a fost intarziata din motive obiective, in perioada urmatoare se vor putea semna acte aditionale pentru prelungirea lor cu inca doi ani”, le-a spus vicepremierul Paul stanescu primarilor vasluieni.

El a dat raspunsul si la o alta intrebare pe care alesii locali o aveau pregatita pentru reprezentantii Guvernului: “si pentru dumneavoastra, si pentru noi, cel mai important lucru este Codul Administratiei Publice, la care lucram acum, si care, speram, va rezolva problema alocarilor de la bugetul de stat. Ce nu am reusit inca sa stabilim este formula de echilibrare a bugetelor locale; municipiile vor o formula, comunele, alta! Lucram la acest lucru, eu ca ministru sustin asigurarea unor bugete minime pentru comune, orase, municipii si judete, pentru ca toate sa aiba banii necesari pentru asigurarea functionarii si a implementarii proiectelor de dezvoltare. sper sa gasim cea mai buna formula pentru administratia publica locala, astfel incat tot mai multi bani din TVA sa ajunga la bugetele locale”, a declarat Paul stanescu.

La randul lor, primarii vasluieni au profitat de prezenta ministrului pentru a-i prezenta problemele cu care se confrunta. De exemplu, primarul comunei Dranceni, Gelu Pecheanu, a expus problema amenzilor neplatite ale cetatenilor straini in trafic prin Vama Albita, care, pe langa faptul ca greveaza bugetul comunei, aduce si avertismente ori chiar amenzi la adresa primariei din partea Curtii de Conturi sau a altor institutii de control. “Avem peste un miliard si jumatate de lei reprezentand amenzi primite de persoane care au tranzitat punctul de frontiera si care se aduna la primarie, iar noi primim penalitati si amenzi pentru ca nu le incasam. Noi nu suntem nici organ de urmarire penala si nici nu putem tine evidenta contravenientilor. Totusi, avem de suferit, inclusiv la alocarile la buget”, a explicat primarul Pecheanu.

Un alt primar, Mihai Rebegea, de la Codaesti, a cerut finantare pentru construirea unei statii de tratare a apei, pentru a putea, in sfarsit, sa porneasca reteaua de alimentare cu apa a comunei, finalizata in urma cu aproape doi ani, dar nefunctionala pentru ca apa nu este potabila. “s-a aflat ca apa nu este buna abia dupa saparea puturilor, iar noi nu avem bani pentru a construi statia de tratare necesara”, si-a explicat cererea primarul Rebegea.

Primarul comunei Bogdanesti, Ion Dorobantu, a supus atentiei vicepremierului o alta problema, intalnita si la alte comune: “Cu totii am accesat fonduri pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere si de invatamant. Dupa ce vom termina noile scoli si vor repara drumurile, cum vom duce copiii la scoala, tinand cont ca microbuzele scolare de care dispunem au o vechime si de zece ani, s-au degradat si au nevoie de reparatii constante, iar altele le-am tras deja pe dreapta?” Raspunsul vicepremierului Paul stanescu i-a multumit pe primari: “Cunoastem aceasta problema, am facut deja un calcul si, la nivelul tarii, ar fi necesare circa 2.200 de microbuze scolare, care ar costa circa 6,6 milioane lei. Lucram la un act normativ in acest sens, dar avem nevoie si de adrese din partea dumneavoastra, pentru a avea o fundamentare a acestei cheltuieli. speram sa deblocam situatia si, pana la sfarsitul anului, sa intram in procedura de licitatie pentru achizitionarea vehiculelor”.

Cu aceasta ocazie, Paul stanescu a mai dat o veste buna primarilor, care, in curand, ar putea solicita fonduri pentru realizarea de aductiuni de gaz metan. “Ministerul Dezvoltarii lucreaza deja la aceasta problema, si, la nivel politic, l-am insarcinat pe secretarul de stat Adrian Gadea sa fie seful grupului de lucru care va include retelele de gaze naturale in priectele ce ar putea fi finantate prin PNDL II. Exista deschidere la nivel de minister si speram ca programul sa fie gata pana la sfarsitul anului. suntem constienti ca astfel s-ar putea rezolva problema incalzirii locuintelor in multe comunitati rurale, care, in plus, oferind conditii civilizate de trai, ar atrage si investitori”, a subliniat viceprim-ministrul.

Problemele prezentate de primarii vasluieni au fost diverse, de la cea a barajelor de acumulare preluate de Apele Romane de la ANIF, care acum nu mai pot fi folosite pentru irigatii, pentru ca nu mai sunt functionale, si pana la cea a dificultatilor intampinate in implementarea proiectelor accesate, inclusiv in ceea ce priveste avizele primite cu intarziere de la institutiile statului ori in asigurarea cofinantarii. “Trebuie sa recunoastem ca in judetul Vaslui nu au ajuns niciodata atat de muti bani pentru dezvoltare ca in ultimii ani. Trebuie tinut cont insa si de faptul ca nici comunitatile nu sunt egal dezvoltate, iar cele mai sarace au dificultati in a implementa proiecte, astfel incat sa ajunga la acelasi standard de viata cu cel din comunitatile mai bogate. Noi, primarii, depunem proiecte pe fiecare masura lansata, tocmai pentru a atrage mai multi bani si astfel sa dezvoltam comunele pe care el conducem. Avem insa nevoie de ajutor pentru a duce aceste proiecte la bun sfarsit si pentru a asigura partea noastra de cofinantare”, a explicat Vasile Novac, primarul comunei Ivanesti, care a fost sustinut si de presedintele Dumitru Buzatu: “Lasand deoparte problema banilor, cunoastem cu totii ca proiectele finantate din fonduri europene au niste conditii si termene foarte stricte de implementare. Noi incercam sa respectam aceste termene, dar, din pacate, ne lovim de intarzieri la obtinerea avizelor din partea institutiilor statului, riscand astfel penalitati si chiar blocarea proiectelor. Mai este si problema spinoasa a achizitiilor publice, licitatiile intarziind foarte mult demararea efectiva a lucrarilor!”, a explicat presedintele Buzatu.

“Legea achizitilor publice s-a dorit a fi modificata tocmai pentru a rezolva astfel de probleme, insa a iesit cu totul altceva decat ce au dorit initiatorii, in loc sa ajute, mai mult face rau. Va trebui sa gasim o solutie, pentru ca riscam sa pierdem importante fonduri europene! si eu, si domnul secretar de stat Gadea, prezent aici, provenim din randul autoritatilor publice locale si intelegem prea bine problemele cu care va confruntati. Din pacate, in ministere sunt prea putini oameni ca noi si prea multi functionari de meserie! insa vom incerca sa facem ceva si in acest sens. Pana atunci, usa mea va este deschisa permanent, si vom cauta sa gasim o rezolvare la aceste probleme”, a declarat viceprim-ministrul stanescu in incheierea intalnirii cu primarii vasluieni.

• Marian MocanuI