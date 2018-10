Agricultura ecologica castiga tot mai mult teren In judetul Vaslui

In cursul acestui an, In judetul Vaslui sunt Inregistrati 92 de operatori In sistemul de agricultura ecologica, dublu fata de acum patru ani si de trei ori mai multi decat erau Inregistrati In 2011! Pentru a beneficia de subventiile specifice acordate In cadrul Masurii 11 de catre APIA, operatorii In agricultura ecologica au termen pana pe 15 octombrie de depunere a copiilor documentelor documentelor justificative emise de organismele de control cu care au contract.

Chiar daca costurile Infiintarii si cele de productie sunt, In cazul celor care practica agricultura ecologica, mai mari decat In cazul agriculturii obisnuite iar productiile obtinute sunt sensibil mai mici, date fiind pretul mult mai mare pe piata si cererea In crestere pentru astfel de produse, agricultorii vasluieni considera ca investitia merita efortul. Astfel, de la an la an, tot mai multi fermieri adera la sistemul de agricultura ecologica, stimulati si de subventiile generoase acordate de APIA atat pentru conversia la aceste metode agricole, cat si pentru mentinerea acestor practici. Pentru conversie, de exemplu, In cazul anului 2018, se acorda o subventie de minim de 73 euro/ha/an, pentru pajistile permanente, 218 euro/ha/an, In cazul culturilor agricole pe teren arabil, 350 de euro/ha/an, pentru plantele medicinale si aromatice certificate In agricultura ecologica, 431 euro/ha/an, pentru legume produse ecologic, 442 euro/ha/an, In cazul livezilor, si 479 euro/ha/an, pentru livezile certificate ecologic, sume asemanatoare acordandu-se si pentru mentinerea practicilor agricole ecologice. Aceste subventii se acorda suplimentar alte ajutoare financiare alocate prin APIA, prin intermediul cererilor unice de plata.

La nivelul judetului Vaslui, In cursul anului 2018 s-au Inregistrat 92 de operatori In sistemul de agricultura ecologica pe diverse domenii de activitate. Cei mai multi dintre ei, 46, sunt apicultori, cu un total de 6.576 de familii de albine, dintre care 3.688 de familii de albine deja certificate ecologic, si restul de 2.888 familii de albine In perioada de conversie. Alti 40 de operatori In sistemul de agricultura ecologica sunt In sectorul vegetal, suprafata totala utilizata In acest scop de acestia fiind de 1.485 hectare. Intre acestea, 660 de hectare sunt deja certificate ecologic, iar restul In diverse grade de conversie, Intre care 33 de hectare In anul III de conversie catre agricultura ecologica. Culturile Infiintate de acestea sunt diverse, de la legume, struguri sau fructe, pana la levantica si catina alba, plante aromatice preferate de unii fermieri vasluieni care au dezvoltat adevarate afaceri, unii dintre ei facand chiar si export! In judet mai sunt certificati In sistemul de agricultura ecologica trei procesatori ce produc suc de mere concentrat, suc de cirese sau miere de albine, doi operatori din domeniul comert Inregistrati pentru comercializarea de fructe si miere de albine, dar si un exportator de miere de albine ecologica.

Spre comparatie, In 2011, la nivelul judetului Vaslui erau Inregistrati 33 de operatori In agricultura ecologica, numarul lor crescand la 40 de astfel de producatori In 2014, cei mai multi dintre ei apicultori.

Pentru a beneficia de subventiile acordate prin Masura M11, beneficiarii trebuie sa fie Inregistrati In fiecare an pentru care solicita sprijin ca operator In agricultura ecologica si sa aiba Incheiat, pe toata durata angajamentului, un contract cu un organism de control acreditat conform legislatiei nationale. In plus, operatorii trebuie sa prezinte la APIA pana la data de 15 octombrie copia documentelor justificative emise de respectivul organism de control, documente care atesta Indeplinirea conditiilor specifice agriculturii ecologice.

“Pentru fermierii care doresc sa se Indrepte catre acest tip de agricultura, trebuie sa stie ca nu documentatia necesara este principalul impediment, ci faptul ca trebuie sa respecte strict niste reguli. Documentatia necesara se poate obtine de la specialistii din cadrul DAJ Vaslui, care acorda si consultanta. Trebuie spus ca, In etapa de productie la ferma, se interzice utilizarea organismelor modificate genetic, OMG-uri si derivatele acestora, a fertilizanttilor si pesticidelor de sinteza, a stimulatorilor si regulatorilor de crestere, hormonilor, antibioticelor, iar In etapa de procesare a alimentelor, la prepararea alimentelor ecologice este restrictionata folosirea aditivilor, a substantelor complementare si a celor chimice de sinteza. Atat productia, cat si suprafetele de teren declarate a fi folosite In agricultura ecologica sunt verificate atat de organismele de control, cat si de inspectorii APIA, ultimii, pentru evaluarea pe teren a modului de desfasurare si a eficientei activitatii respectivelor organisme”, a explicat ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui.