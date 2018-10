Accident de cosmar in Untesti: cinci victime, din care trei incarcerate!

Din cauza neatentiei unui sofer care nu s-a asigurat la patrunderea intr-o intersectie, masina in care se afla a fost izbita in plin de o betoniera iar ulterior a fost proiectata pe contrasens, unde a fost acrosata de o alta masina ce circula regulamentar. Din accident au rezultat cinci victime, dintre care trei au avut nevoie de interventia pompierilor pentru a fi descarcerate.

La mai putin de 24 de ore de la producerea unui grav accident rutier pentru care autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, un alt impact extrem de violent a necesitat iar declansarea Planului Rosu de Interventie. Potrivit politistilor care au efectuat cercetari la fata locului, accidentul s-a produs ieri, cu cateva minute inainte de ora 13.00, pe raza localitatii Untesti, comuna Bogdanesti, la intersectia DJ 245D cu DE 581. in cel mai scurt timp, la fata locului au fost alocate doua autospeciale cu apa si spuma cu modul descarcerare, un echipaj de descarcerare grea si doua Echipaje de Prim Ajutor (EPA) din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, doua ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui – Substatia Barlad, dar si echipaje de politie.

„La ora 12.55, am fost anuntati prin numarul de urgenta 112 de producerea unui accident de circulatie pe DE 581 la intersectia cu DJ 245D, in care au fost implicate trei vehicule. Din primele verificari, a rezultat ca o autobetoniera inmatriculata in Vaslui nu a pastrat distanta regulamentara de deplasare fata de o Dacia Dokker inmatriculata in Bucuresti, care vira la stanga, pe DJ 245D, si a lovit-o in spate. in urma impactului, masina a fost aruncata pe contrasens, unde a fost acrosata de un autoturism marca Hyunday inmatriculat in Constanta, care circula regulamentar din sens opus. in urma accidentului, au fost transportate la spital cinci persoane”, ne-a declarat Bogdan Gheorghita, responsabil mass-media in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui.

in masina cu numere de Constanta se afla un barbat de 41 de ani, sotia sa tot de 41 de ani si copiii lor de 5 si 6 ani, toti din Medgidia, care se intorceau de la Mitropolia din Iasi, unde au participat la procesiunile dedicate Sfintei Parascheva. in masina cu numere de Bucuresti se aflau soferul de 20 de ani si un pasager in varsta tot de 20 de ani.

„La Compartimentul de Primire Urgente au fost aduse cinci victime ale accidentului rutier. Este vorba despre o familie din Medgidia, respectiv mama si doi copii minori de cinci si sase ani, care nu pun probleme deosebite, sunt stabili si se afla in investigatii, precum si doi tineri in varsta de 20 de ani. Unul dintre ei a fost dus direct in sala de operatii, este cel mai grav, in soc traumatic, are fracturi costale, pneumotorax si fractura de bazin. Iar celalalt tanar de 20 de ani se afla in investigatii”, ne-a declarat Adrian Gheorghiu, responsabil mass-media in cadrul Spitalului de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad.

Singurii care au scapat din accident au fost soferul betonierei si cel al masinii din Constanta, care s-a ales doar cu cateva leziuni minore. in cazul soferului de 20 de ani, din Bucuresti, medicii barladeni s-au chinuit sa-l stabilizeze pentru a-l putea transfera la Clinica de Neurochirurgie Iasi cu un elicopter SMURD.