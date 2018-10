Accident cu doi morti, la Vetrisoaia. Una dintre victime era seful de post din comuna

Doi tineri de 28, respectiv 23 de ani, din Husi, si-au pierdut viata, iar un altul de 19 ani a ajuns la spital In stare grava In urma unui groaznic accident rutier petrecut In noaptea de marti spre miercuri In comuna Vetrisoaia. Tanarul de 28 de ani era chiar seful de post al comunei Vetrisoaia.

Un cumplit accident de circulatie a tulburat, ieri, linistea comunei Vetrisoaia. O masina In care se aflau trei persoane, respectiv un adolescent de 19 ani si doi tineri de 28 si 23 de ani, a fost gasita rasturnata Intr-o rapa de pe marginea DN 24 A, pe raza localitatii Vetrisoaia. Accidentul s-a produs In cursul noptii de 9/10 octombrie, Insa apelul la numarul de urgenta 112 a fost primit abia ieri la ora 12.35. Si asta pentru ca masina rasturnata era ascunsa de copaci si nu era vizibila de pe sosea. Asa se face ca, dupa ore bune de la impact, a fost zarita din Intamplare de un trecator care a alertat autoritatile, crezand ca accidentul abia avusese loc. In scurt timp, la fata locului au fost trimise echipaje de ambulanta, politie si de descarcerare, primii care au ajuns fiind politistii de frontiera din zona.

Ce au vazut acolo i-a Ingrozit pe toti: un adolescent de 19 ani, aruncat pe camp, si doi tineri de 28, respectiv 23 de ani, aflati sub masina rasturnata. Singura persoana constienta a fost baiatul, care agoniza de ore bune. Medicii de pe ambulante i-au acordat primul ajutor, diagnosticul pus de acestia fiind „fractura de femur si traumatism cranio-cerebral”. Ulterior, pacientul a fost transportat la spitalul din Husi de un echipaj SMURD. In ceea ce-i priveste pe ceilalti doi, medicii nici nu au demarat manevrele de resuscitare, Intrucat si-au dat seama ca nu erau In stop cardio-respirator, ci ca erau morti de ceva timp. Unul dintre ei, respectiv cel mai tanar, este seful de post al comunei Vetrisoaia, Marius-Dan Nitica.

Cum singurul supravietuitor al groaznicului accident este In stare grava la spital, politistii nu au aflat prea multe detalii despre Imprejurarile In care s-a rasturnat masina In rapa. Insa, din primele cercetari, politistii rutieri au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, parasind partea carosabila Intr-o curba la stanga.