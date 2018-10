A inceput reabilitarea Casei Memoriale „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Barlad: Ieri, cuib de aurolaci, maine, centru de informare istorica!

De cateva zile, s-a dat startul lucrarilor de reabilitare a Casei Memoriale a fostului lider comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej, originar din Barlad. Odata finalizat, imobilul va fi transformat in Centrul de Informare si Documentare din perioada comunista – Casa „Dej”.

Municipalitatea barladeana a anuntat ca, recent, au demarat lucrarile de reabilitare a Casei Memoriale „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, liderul comunist al Romaniei din 1948 pana la moartea sa, in 1965, si presedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romane intre 21 martie 1961 – 19 martie 1965. Este vorba despre un imobil situat in strada Profesor Gheorghe Vrabie nr. 52, din Barlad, orasul natal al fostului lider, in care mult timp a functionat o gradinita. in ultimii ani, imobilul a fost lasat in paragina, astfel ca a fost folosit de aurolaci pentru a se adaposti si a se droga departe de ochii lumii. De altfel, de curand, in casa in care s-a nascut Dej a avut loc un incendiu, cel mai probabil provocat de respectivii „locatari”. Edilii Barladului si-au propus ca, odata reabilitata si consolidata, cladirea, situata in zona Capsa, sa fie transformata in Centrul de Informare si Documentare din perioada comunista – Casa „Dej”.

„in urma cu putin timp, au demarat lucrarile de reabilitare si conservare a Casei «Dej», refacerea in totalitate a acoperisului fiind deja terminata, urmand a incepe lucrarile la interiorul cladirii. Aici se va amenaja un centru de informare despre perioada comunista, in special din perioada Dej. in acest demers, primarul Dumitru Boros face apel la barladenii care detin imagini sau obiecte care au avut legatura cu acea perioada si care vor sa le doneze viitorului centru de informare, sa contribuie la patrimoniul obiectivului. Fotografiile in format digital pot fi trimise pe adresa de e-mail primar@primariabarlad.ro, iar donatiile constand in obiecte se primesc la Primaria Barlad”, spun reprezentantii primariei.

Trebuie spus ca investitia costa 107.757 lei, bani alocati de la bugetul local in sedinta ordinara din luna septembrie. Tot atunci, consilierii locali au aprobat si indicatorii tehnico-economici si executia obiectivului de investitie „Reabilitare casa Gheorghe Gheorghiu-Dej”. Potrivit proiectului de hotarare aprobat atunci, investitia presupune interventii la acoperis, lucrari de consolidare a zidariei prin camasuire pe ambele parti, finisaje interioare si exterioare, inlocuirea tamplariei, precum si inlocuirea instalatiilor termice, electrice si sanitare. Durata estimata de realizare a lucrarilor este de trei luni.

De mentionat ca, pe langa acest obiectiv, tot pentru Anul Centenar 2018, primarul Boros si-a asumat si reabilitarea Casei Memoriale „Alexandru Ioan Cuza” si realizarea Monumentului Eroilor. Potrivit edilului sef, zilele trecute, in urma numeroaselor demersuri intreprinse la Ministerul Educatiei, s-a obtinut avizul pentru imobilul in care a functionat Gradinita nr. 14, pentru ca familia care locuieste in Casa „Cuza” sa fie mutata acolo. Astfel, in foarte scurt timp, vor putea incepe lucrarile de reabilitare a casei domnitorului barladean Alexandru Ioan Cuza. Iar Monumentul Eroilor, edificiu care va fi amplasat in zona „Cerbul de aur”, este aproape de finalizare, mai fiind necesare doar cateva avize pentru a putea fi montat. Acest grup statuar, realizat de sculptorul Constantin Crenganis, va fi inchinat eroilor din Primul si Al Doilea Razboi Mondial.