A Inceput constructia balonului presostatic din Barlad

De cateva zile, firma brasoveana care a castigat licitatia a Inceput sa lucreze la fundatia balonului presostatic pe structura metalica ce va fi amenajat pe unul dintre terenurile de tenis de camp pe zgura din incinta Gradinii Publice Barlad. Investitia costa 351.000 lei si Ii va deservi pe practicantii de tenis de camp In anotimpul rece, cand nu au unde sa se antreneze.

In sedinta ordinara din luna iunie, consilierii barladeni au votat un proiect de hotarare ce viza „aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici (la etapa de studiu de fezabilitate), precum si a executiei obiectivului de investitii «Amenajare balon presostatic pe structura metalica, cu generator de 250 kw» la Stadionul Municipal Barlad”. Iar pentru aceasta investitie, alesii au aprobat alocarea sumei de 375.000 lei de la bugetul local. Potrivit expunerii de motive, proiectul a fost initiat In urma unei adrese primite de la Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad, ce administreaza Stadionul Municipal. In respectiva adresa se spunea ca stadionul include mai multe terenuri pentru practicarea sporturilor (tenis, fotbal, baschet), inclusiv patru terenuri de tenis amenajate pe zgura si doua terenuri amenajate pe bitum, ce Ii deservesc pe practicantii de tenis de camp din oras, fie ei amatori sau sportivi de performanta.

„Practicarea tenisului este conditionata de anotimp si starea vremii. Astfel, In sezonul rece (noiembrie – martie) si pe timp ploios, practicarea tenisului nu este posibila sau este greu posibila. De asemenea, participantii sunt de diferite varste, cu diferite comportamente, zona fiind poluata fonic, iar locatarii de zona sunt deseori deranjati de zgomot. Din aceste motive, propunem achizitionarea unui balon presostatic pe structura metalica, cu genertor de 250 kw, ce ar permite practicarea tenisului pe toata durata anului si In conditii civilizate.

Zis si facut. Consilierii au alocat suma necesara de bani, asa ca reprezentantii DAPPC Barlad au demarat procedura de licitatie In vederea desemnarii firmei specializate pentru amenajarea respectivului balon. Castigatoare a fost desemnata firma SC Airdom company SRL-D Brasov, care are o experienta de noua ani In acest domeniu, care a semnat contractul cu autoritatile barladene Inca din data de 3 septembrie. Suma cu care a castigat licitatia a fost de 351.000 lei (aici intra si costul avizelor si a proiectului tehnic), asa ca s-au economisit 24.000 lei.

„Termenul de executie a investitiei este de 12 luni, Insa noi speram ca, la finele lui noiembrie sau la Inceputul lui decembrie, sa putem inaugura balonul presostatic. Insa totul depinde de cum va evolua vremea In continuare. Important este ca ordinul de Incepere a lucrarilor a fost semnat pe 10 septembrie si deja se lucreaza la partea de structura, la fundatie. Balonul va avea o lungime de 36 metri, o latime de 16 metri, o Inaltime de 11 metri si o suprafata construita de 668 metri patrati, va fi acoperit cu o membrana, inclusiv partea de tribuna, ce va avea o garantie de 10 ani. Proiectul prevede instalarea unui generator de 250 kw, care va asigura si o eventuala extindere pentru un al doilea teren. Balonul presostatic va fi amenajat pe primul teren de tenis cu zgura dinspre Stadionul Municipal, respectiv pe cel care are si tribune”, ne-a declarat Iulian BIca, directorul DAPPC Barlad.

Barladul are tenismeni de viitor

Potrivit lui Victor Cozma, administratorul bazei sportive Fepa, investitia este mai mult decat necesara pentru ca acolo se antreneaza multi copii care practica tenisul de camp, unii dintre ei fiind premiati la competitii nationale, iar In timpul iernii sunt nevoiti sa Intrerupa antrenamentele sau sa se deplaseze In alte localitati. Astfel, dintre copiii antrenati de Mihaela Munteanu, cativa s-au remarcat la competitii nationale organizate de Federatia Romana de Tenis (FRT) In 2018. Marina Munteanu (9 ani) a fost semifinalista la Cupa „Ilie Nastase”, Alexandra Coman (12 ani) a ocupat locul 28 la nivel national la categoria 10-12 ani, Teodora Turcanu (12 ani) a ocupat locul 29 la aceeasi categorie, iar Alexandra Balan (13 ani) a ocupat locul 25 la categoria 10-12 ani.

Si copiii pregatiti de Adrian Trandafir s-au remarcat In acest an la competitiile de nivel national. Astfel, la Cupa „Barlad”, Rares Trandafir (9 ani) a ocupat locul I la categoria 8-10 ani, atat la editia din 19-20 ani, cat si la cea din 16-17 iunie, iar Marina Munteanu a ocupat locul I la categoria 8-10 ani la editia din 1-2 septembrie, In timp ce Luca Berghiu a luat premiul III la categoria 6-8 ani. De asemenea, Luca Constantinciu si Luca Berghiu au ocupat locul III la o competitie desfasurata la Tecuci, ambii la categoria 8-10 ani. Nu In ultimul rand, micii tenismeni din Barlad au avut rezultate frumoase si la turneele organizate de FRT. Astfel, la Trofeul „Metcon-Vrancart” din Adjud, Rares Trandafir a ocupat locul II (categoria 8-10 ani), iar la Cupa Brailenilor din Braila s-a clasat pe locul III, ca de altfel si la Trofeul „Ilie Nastase” din Braila. Iar la Cupa „Virgilius” de la Iasi, tot Rares Trandafir a ocupat locul locul I.