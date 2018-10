A aluneca sau a nu aluneca, asta-i întrebarea! Va avea Bârladul patinoar în aceasta iarna?

Cu doua luni înainte de deschiderea patinoarului artificial din centrul Bârladului, autoritatile locale înca nu stiu daca, în aceasta iarna, va mai fi amenajat un astfel de obiectiv, dupa ce câstigatorul desemnat în urma licitatiei de la finele lunii august a dat bir cu fugitii înainte de semnarea contractului. Cum trebuie organizata o noua licitatie iar procedura dureaza ceva timp, se pune întrebarea daca nu cumva inaugurarea va avea loc spre finele lui decembrie sau chiar în ianuarie.

În sedinta ordinara din 29 iunie, consilierii bârladeni au aprobat „închirierea prin licitatie publica a unui teren de 700 metri patrati apartinând domeniului public al Bârladului, în vederea amplasarii unui patinoar a carui activitate va fi administrata de chirias„. Desi, la acel moment, toata lumea era mirata de graba autoritatilor locale de a rezolva problema patinoarului cu jumatate de an înainte de iarna, iata ca, acum, lucrurile stau taman pe dos. Au mai ramas doar doua luni pâna la data la care municipalitatea ar dori sa deschida patinoarul, respectiv de Ziua Nationala a României, mai ales ca, în acest an, marcam si Centenarul Marii Uniri, însa nici pâna acum nu avem o firma care sa amenajeze patinoarul.

Si asta pentru ca, la licitatia publica din 29 august, la care s-au înscris patru firme specializate ce au urcat pretul chiriei extrem de mult, cea desemnata câstigatoare a dat bir cu fugitii. Efectiv a refuzat sa semneze contractul, pe motiv ca nu îsi poate permite sa plateasca municipalitatii suma respectiva în lunile decembrie 2018 – ianuarie 2019. Asa ca, acum, se impune repetarea procedurii de licitare, astfel încât bârladenii sa poata beneficia totusi de un patinoar artificial, chiar daca ceva mai târziu decât se dorea. Ca urmare, la sedinta ordinara din 26 septembrie, la mapa consilierilor s-a aflat, din nou, proiectul de hotarâre ce viza închirierea suprafetei de 700 de metri patrati în vederea amenajarii patinoarului.

„Pe 29 august, a avut loc licitatia pentru închirierea unei suprafete de teren pentru amenajarea unui patinoar, la care s-au prezentat patru persoane juridice. S-a adjudecat pentru o suma destul de mare si am fost anuntati ca nu se mai încheie contractul din motive economice facute la nivelul firmei care a câstigat licitatia. S-a pornit de la o suma si s-a ajuns pâna la o suma de 20 de ori mai mare (40.000 lei, n.r.). În aceste conditii, ne-am gândit sa punem niste conditii mai dure pentru a putea participa la licitatie, respectiv o garantie de participare de 30.000 de lei, dar si niste conditii de pret la închirierea patinelor si la accesul pe gheata, ca sa nu ne trezim ca liciteaza foarte mult si intervin la tarifele cerute beneficiarilor. Fata de anul trecut, când am scos la licitatie suprafata de 650 de metri patrati si nu a fost suficient, acum am marit suprafata la 700 metri patrati”, a explicat Liviu Angheluta, directorul executiv al Primariei Bârlad.

Dupa alte câteva interventii ale consilierilor bârladeni, în final, proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Potrivit caietului de sarcini, si în acest an, patinoarul ar urma sa fie amenajat tot în centrul Bârladului, adica în Piata „Victoriei” (pe platoul de lânga Hotel „Moldova”). Odata desemnat un câstigator si semnat contractul, durata acestui va fi de doua luni (decembrie 2018 si ianuarie 2019), cu posibilitatea prelungirii de cel mult o luna. Firma câstigatoare va trebui sa amenajeze un patinoar pe o suprafata de minimum 600 din cei 700 de metri patrati închiriati, adica 20×30 metri liniari, cu toate dotarile necesare functionarii în conditii optime: instalatie de racire, module, capete de module, furtune de legatura, mantinela, agent de înghetare, casuta cu destinatia de garderoba, punct de închiriere patine, minimum 100 de perechi de patine, tonete în vederea desfasurarii de activitati economice, etc.

Tot aceasta se va ocupa si de salubrizarea zilnica a zonei. Odata inaugurat, patinoarul va fi deschis publicului zilnic, dupa programul votat de consilieri (luni-joi – în intervalul orar 09.00-22.00 si vineri-duminica si de sarbatorile legale si religioase – în intervalul orar 09.00-23.00). O alta obligatie ce îi revine agentului economic este permiterea accesului zilnic gratuit al persoanelor sub 18 ani, atât la patinoar cât si la patine, în intervalul orar 09.00-13.00. În plus, tariful de acces pe gheata si cel de închirierea a perechii de patine nu trebuie sa depaseasca 10 lei/ora/persoana.

Vasluienii sigur vor avea!

Consilierii municipali vasluieni au aprobat închirierea, prin licitatie publica, a terenului de sport în suprafata de 650 mp, în vederea amplasarii unui patinoar ce ar putea functiona pe perioada sezonului rece. Pentru amatorii de schiat, municipalitatea a anuntat redeschiderea pârtiei de schi de la Bahnari. Cu o conditie: sa ninga!

Dupa un an în care iarna nu prea a fost iarna, conform temperaturilor uneori pozitive ce s-au mentinut pâna aproape de sfârsitul lunii ianuarie, vasluienii, în special copiii, s-ar putea bucura iar de placerea patinajului. Asta pentru ca, deja, municipalitatea a luat decizia redeschiderii patinoarului de pe terenul de tenis de la intrarea în Parcul Copou. În acest sens, va fi organizata o licitatie publica pentru concesionarea terenului respectiv, în suprafata de 650 de metri patrati, licitatia urmând a fi adjudecata chiar si în conditiile în care va fi un singur participant. Câstigatorul licitatiei ar urma sa asigure toate dotarile necesare bunei functionari a patinoarului, instalatie de racire, module, echipamente, mantinela, casuta cu destinatie de garderoba si punct de închiriere patine, dar si tonete în vederea desfasurarii de activitati economice, respectiv vânzarea de dulciuri, sucuri, ceai cald si alte produse de sezon. Patinoarul ar urma sa functioneze zilnic, între orele 10.00 si 23.00, daca conditiile meteorologice o permit, însa programul muzical va putea functiona doar pâna la ora 22.00. Accesul vasluienilor va fi gratuit pâna la ora 18.00, indiferent daca vor folosi patine închiriate ori patine proprii, fiind una dintre conditiile caietului de sarcini pentru închirierea terenului pe care va functiona patinoarul.

“Am initiat respectiva Hotarâre de CL având în vedere necesitatea si dorinta cetatenilor si mai ales a copiilor din municipiul Vaslui de a putea practica activitati specifice unui patinoar, precum si faptul ca în localitatea noastra nu exista pâna în acest moment un astfel de patinoar cu caracter permanent. Amatorii de sporturi de iarna vor avea la dispozitie si pârtia de schi de la Bahnari, ce va fi deschisa imediat ce vor exista ninsori cu acumulare de zapada ce va permite acest lucru”, a explicat Vasile Paval, primarul municipiului Vaslui.

• Adriana Susnea

• Marian Mocanu