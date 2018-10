9 ani de inchisoare pentru septuagenarul criminal din Bogdanesti

Judecatorii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in cazul lui Vasile Bangau, barbatul in varsta de 76 de ani, din Bogdanesti, care, in aprilie, si-a ucis concubina de doua ori mai tanara decat el. Septuagenarul criminal ar putea sa nu mai cunoasca libertatea, dat fiind ca urmeaza sa petreaca dupa gratii nu mai putin de 9 ani.

De peste 20 de ani, Mariana Cucu, in varsta de 39 de ani, traia un concubinaj cu Vasile Bangau, un barbat de doua ori mai in varsta, fiind legati atat de boala psihica de care sufereau amandoi, oligofrenie, dar si de dragostea pentru bautura. Relatia lor a fost una destul de agitata, plina de certuri, despartiri si impacari, femeia din cand in cand il parasea pe batran, pentru a trai cu alti barbati, dupa care se intorcea la domiciliul conjugal. La fel s-a intamplat in luna aprilie, cand intre cei doi a survenit o noua despartire, barbatul plecand la o fiica a sa, la Arad, iar femeia, la un alt barbat. S-au impacat de Paste si au decis sa sarbatoreasca acest lucru, chefuind zile in sir. Pana in dimineata zilei de 22 aprilie cand, intorsi de la crasma din sat, femeia a facut o criza de gelozie. Satul de cearta, Vasile Bangau a pus mana pe un cutit si i l-a infipt femeii in piept, “ca sa o faca sa taca”. Dandu-si seama de ce a facut, barbatul a sunat la 112 dupa ajutor, insa ambulantierii veniti la fata locului, desi au incercat sa resusciteze victima, nu au mai putut face nimic, victima decedand din cauza hemoragiei masive cauzate de perforarea plamanului.

Barbatul si-a recunoscut faptele, astfel ca pedeapsa nu a intarziat sa fie pronuntata la doar al doilea termen de judecata. Chiar daca, datorita varstei inaintate, Vasile Bangau a beneficiat de o reducere a pedepsei, el tot va trebui sa petreaca in inchisoare 9 ani, fiind sanse mari sa nu mai “prinda” eliberarea! Mai mult, daca isi va inspasi pedeapsa la Penitenciarul de maxima siguranta Iasi, Bangau ar putea stabili chiar un record, de cel mai varstnic puscarias!