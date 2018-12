Virusul West Nile, prezent in judetul Vaslui!

Saptamana trecuta, in judetul Vaslui a fost inregistrat primul caz de meningita cauzata de infectia cu virusul West Nile, transmis prin intapatura de tantar. Pacienta este o octogenara din mediul rural, diagnosticata cu aceasta afectiune in urma analizelor de laborator. Din fericire, femeia a avut o forma usoara a bolii, fiind deja externata din spital.

Conform datelor furnizate de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in perioada 2 mai – 19 septembrie, la nivel national au fost inregistrate 216 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile, fiind inregistrate 25 decese la pacienti care prezentau co-morbiditati. in Bucuresti au fost inregistrate sapte decese, patru in judetul Iasi, cate doua in Constanta, Dolj si Olt si cate un deces in Alba, Braila, Galati, Covasna, Dambovita, Suceava, Teleorman si Prahova.

Numai in saptamana 12-19 septembrie, au fost confirmate 19 cazuri noi de meningite/meningo-encefalite cu virus West Nile, dintre care cinci in Bucuresti, trei in judetul Iasi, cate doua in judetele Bacau, Bihor si Dolj si cate un caz in judetele Caras Severin, Prahova, Galati si Suceava, fiind inregistrate si alte patru decese. Tot in acelasi interval a fost confirmat si primul caz din judetul Vaslui, persoana infectata fiind o octogenara din mediul rural.

„in ultimii ani, in Europa, tot mai multe tari raporteaza cazuri umane de infectie cu VWN. Urmare a implementarii sistemului de supraveghere a acestei infectii la om, s-au inregistrat anual cazuri de neuroinfectie cu virus West Nile la om. Controlul bolii poate fi realizat prin urmatoarele masuri: masuri de control a vectorilor, educatia populatiei in ceea ce priveste autoprotectia si cooperarea la programele preventionale. in ceea ce priveste cazul din judetul Vaslui, trebuie spus ca s-a inregistrat la o persoana de sex feminin, de 81 ani, din mediul rural. Pacienta a fost internata la sfarsitul lunii august intr-o unitate sanitara din judet, cu diagnosticul meningita virala. Conform metodologiei de supraveghere a infectiei cu virus West Nile, pacienta a fost investigata cu laboratorul si rezultatele analizelor au confirmat infectia cu virusul West Nile. Pacienta a prezentat o forma usoara de boala, fiind in prezent externata”, ne-a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Vaslui.

Chiar daca se estimeaza ca, in perioada urmatoare, numarul cazurilor de imbolnavire cu virusul West Nile va scadea, specialistii in sanatate publica ai Ministerului Sanatatii recomanda populatiei sa ia in continuare masurile necesare pentru evitarea infectarii cu virusul West Nile. Acestea sunt: evitarea expunerii la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi; utilizarea substantelor chimice repelente impotriva tantarilor; impiedicarea patrunderii tantarilor in casa prin amplasarea de plase de protectie la ferestre; utilizarea insecticidelor in locuinta si in jurul locuintei; asigurarea desecarii baltilor de apa din jurul gospodariei si indepartarea recipientelor de apa statuta si a gunoiului menajer.

„Vectorii implicati in transmiterea virusului West Nile in tara noastra ii reprezinta mai multe specii de tintari raspanditi atat in mediul urban cat si in cel rural. Conditiile favorabile de dezvoltare a vectorilor sunt reprezentate de perioada excesiv de ploioasa, care a facut dificila distrugerea tintarilor, dar si de deficientele in aplicarea masurilor de control si a masurilor de protectie personala. Este de dorit ca si populatia sa ia masuri in gospodariile individuale pentru a elimina eventualele depozite de deseuri si apa stagnanta, care pot favoriza dezvoltarea tintarilor. in judetele in care au fost inregistrate imbolnaviri, pentru a elimina riscul de transmitere prin transfuzii, s-au luat masuri de siguranta sporita. Astfel, in conformitate cu directivele europene in domeniu, donarea se amana in cazul persoanelor care au fost identificate cu factori de risc pentru infectia cu West Nile. Persoanele care au facut infectia cu virusul West Nile sunt excluse de la donare timp de 120 de zile. Directiile de sanatate publica vor desfasura o campanie de informare a populatiei referitoare la masurile necesare pentru protectia personala impotriva infectarii cu virusul West Nile”, precizeaza reprezentantii Ministerului Sanatatii.

Infectia cu virusul West Nile este o boala infectioasa produsa de virusul West Nile (VWN) care este transmis prin intepatura de tintar si care nu se transmite de la om la om. in general, opt din zece persoane care au West Nile nu au simptome. Acestea pot debuta in primele 15 zile din momentul in care au fost intepate de tintar. Simptomele usoare pot include: febra, cefalee, senzatie de oboseala, lipsa poftei de mancare, dureri in tot corpul, eruptie cutanata, de obicei pe piept, si umflarea ganglionilor limfatici. in general, un om din 150 poate cunoaste o forma grava a bolii, ce poate duce la umflarea creierului (encefalita), a maduvei spinarii (mielita) sau a tesuturilor din jurul creierului si maduvei spinarii (meningita). Se manifesta prin: cefalee severa, febra mare, stare de confuzie, convulsii, slabiciune musculara sau paralizie si coma.