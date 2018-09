Vaslui: Voluntarii Let’s do it Romania!, flash mob-uri de mobilizare inaintea Zilei de Curatenie Nationala

Momente de stupefactie pentru cele cateva zeci de vasluieni care, ieri, in jurul orei 17.00, stateau la coada, la casieria Teatrului de Vara, pentru a-si achizitiona abonamente la spectacolele de teatru din cadrul Festivalului Umorului „Constantin Tanase”. La un moment dat, un tanar a golit doi saci mari de plastic in care se aflau PET-uri si a fugit. Imediat, zece adolescenti au intrat in actiune si, in cateva secunde, au curatat zona, in aplauzele asistentei. Din fericire, momentul a fost unul regizat. Cel care l-a gandit – Ioan Cretu, responsabilul pe judetul Vaslui al “Let’s do it, Romania” – este chiar tanarul care a golit sacii cu deseuri in centru!

Ieri, a explicat Ioan Cretu, alte patru momente similare au avut loc in diferite zone ale orasului – in Cartier, pe trotuarul din fata Teoclinik, in Gara, pe esplanada din fata Statiei CFR, in Copou si, din nou, in fata Teatrului de Vara. Aceste “flash mob-uri de mobilizare” a cetatenilor Vasluiului au loc in marja datei de 15 septembrie, zi in care Let’s Do It, Romania! isi propune sa mobilizeze cat mai multi romani la cea mai ambitioasa actiune civica de pana acum. La nivel international, 150 de tari se unesc in cea mai mare miscare civica – World Cleanup Day. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populatia Globului pentru a produce o schimbare reala de comportament fata de resurse si fata de deseurile generate. in Romania, Let’s Do It, Romania! isi propune sa mobilizeze 1 milion de voluntari.

“La nivelul judetului Vaslui, avem drept tinta mobilizarea a 22.000 de voluntari de toate varstele care sa participe la aceasta actiune. Am speranta ca vom atinge aceasta tinta, cu atat mai mult cu cat in 2016, la ultima actiune de acest gen a “Let’s do it, Romania”, Vasluiul a fost al treilea judet din tara in ceea ce priveste numarul de voluntari participanti”, a mai spus Ioan Cretu.