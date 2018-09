Unii fermieri se bulucesc la subventii. Altii…

În acest an, judetul Vaslui s-a situat pe locul VII la nivel national în ceea ce priveste depunerea la APIA a Cererilor unice de plata pentru acordarea subventiilor în agricultura, iar sumele încasate în primul semestru de producatorii de tomate înscrisi în programul national au fost triple fata de anul trecut. Nu la fel se poate spune despre potentialii beneficiari ai altor doua programe de ajutoare de minimis, de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii, respectiv cel de dezvoltare a raselor de suine romanesti traditionale Bazna si Mangalita. Multi crescatori s-au înscris initial în aceste programe, însa prea putini au accesat banii nerambursabili.

Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Vaslui considera cea de-a doua editie, 2018, a Programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate un succes, atat prin cresterea numarului de legumicultori participanti, cat mai ales a cantitatiilor de rosii comercializate. “Astfel, daca anul trecut, din cei 66 de legumicultori înscrisi initial în Program, 48 fermieri au îndeplinit conditiile de eligibilitate, iar pentru primul semestru 2017, 14 legumicultori au predat documente justificative pentru comercializarea a 31,784 tone de rosii, numarul legumicultorilor beneficiari în aceeasi perioada a acestui an a crescut la 51, din totalul de 85 fermieri înscrisi în Program. Suma totala încasata de beneficiari a crescut si ea, cu 372%, de la 188,7 mii lei, anul trecut, la peste 703 mii lei, în acest an, corespunzator cu cresterea cantitatii de rosii vanduta, de la 31,784 tone, la 114,233 tone, în primul semestru a acestui an. Rosiile au fost culese din solarii în suprafata totala de 52.916 mp, de trei ori mai mare fata de cea folosita anul trecut”, a anuntat ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui, în cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul institutiei.

În cadrul acestui Program, legumicultorii care produc tomate în spatii protejate cu o suprafata de minim 1.000 mp beneficiaza de un ajutor de minimis de 3.000 de euro pentru o cantitate de 2.000 de kilograme de rosii comercializate.

Trebuie spus ca acordarea acestui ajutor de minimis a stimulat legumicultorii sa creasca capacitatea de productie, astfel ca, în primele sapte luni a acestui an, cei 51 de beneficiari ai programului au produs în total peste 376,5 tone de tomate, dublu fata de cantitatea pentru care au primit ajutorul financiar. Cea mai mare parte din aceasta cantitate, 362,5 tone, au ajuns în piata libera, din care 172,7 tone, prin vanzare directa de catre producatori, iar 189,7 tone, prin vanzare en-gros. {i, cu toate ca legumicultorii în cauza au primit o subventie de 6,9 lei/kg, pretul rosiilor pe piata nu a fost mai mic la tarabele acestora decat al altor producatori, care nu au beneficiat de acest ajutor de minimis, ori al comerciantilor!

O a doua perioada în care producatorii de tomate pot obtine aceste subventii pentru vanzarea de rosii produse în spatii protejate este 1 noiembrie – 20 decembrie, Atunci însa, rosiile vor fi la pret de trufandale si, în consecinta, mai greu de vandut! {i totusi, în semestrul II anul trecut, s-au înscris în program mai multi legumicultori, care au vandut de aproape doua ori si jumatate mai multe rosii ca în semestrul I 2017.

Subventiile pentru lana sau porci de rase romanesti, prea putin interesante!

Daca pana anul trecut, crescatorii de ovine se plangeau ca nu mai au cui comercializa lana, acum, Programul special instituit de MADR pentru a-i ajuta nu prea are succes printre vasluieni. Astfel ca, daca initial la DAJ Vaslui au fost depuse din partea crescatorilor 345 de cereri pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii, numarul celor care au depus documente justificative de predare a lanii a fost substantial mai mic. “Desi ar fi putut beneficia de un ajutor de minimis de 1 leu/kg de lana, pana la data de 30 august 2018, doar 67 de potentiali beneficiari, reprezentand 19,4% din numarul celor care s-au înscris în Program la nivelul judetului Vaslui au adus documente de valorificare a lanii pentru perioada 2017 – 2018, însumand o cantitate totala de 124.463 kg lana, mai putin de o treime din cantitatea totala estimata, de 387.501. Din cantitatea totala predata, 9.351 kg lana a fost de rasa }urcana, 1.810 kg, din rasa }igaie, 104.181 kg din rasa merinos si 9.421 kg din alte rase”, a anuntat directorul DAJ, ing. Gigel Crudu.

“Din pacate, în ciuda demersurilor facute de DAJ Vaslui pe toate canalele, inclusiv discutii directe cu crescatorii de ovine, numarul de cereri este mult mai mic fata de cel estimat. Crescatorii invoca distanta mare pana la centrul de colectare a lanii de la Tutova, desi cunosc faptul ca sunt si colectori intermediari autorizati. Alti crescatori au vandut însa lana catre alti intermediari ori catre producatori care nu au în domeniul de activitate procesarea lanii, de multe ori la un pret mult mai mic decat ajutorul pe care îl puteau încasa”, a explicat directorul DAJ. Acesta a anuntat ca Ministerul Agriculturii va prelungi perioada de depunere a documentelor justificative pana la 1 noiembrie 2018, pentru ca cat mai multi crescatori de ovine sa profite de acest Program de sustinere. Se mai asteapta doar adoptarea actului normativ necesar.

Un alt Program destinat crescatorilor de animale care, la nivelul judetului Vaslui, nu a avut succes este cel de dezvoltare a raselor de suine romanesti Bazna si Mangalita în vederea producerii carnii de porc. Înscrierea în acest program s-a putut face în perioada 16 ianuarie – 16 aprilie 2018, printr-o simpla cerere depusa la DAJ Vaslui, ulterior, urmand a fi constituite dosarele cu documentatia prevazuta de lege. În ciuda ajutorului de minimis deloc mic acordat de catre stat pentru achizitionarea de purcei si a cererii crescute pe piata de carne de porc din rasele Bazna sau Mangalita, cu continut scazut de colesterol, crescatorii vasluieni nu au fost prea interesati, Astfel, din totalul de 80 de potentiali crescatori pentru un efectiv de 728 de purcei care si-au anuntat intentia de înscriere în cadrul Programului, doar 41 au finalizat actele. Mai mult, nu au existat înscrieri în acest program nici din partea altor categorii de beneficiari, furnizori si procesatori.

“În ciuda discutiilor avute cu conducerile firmelor vasluiene procesatoare de carne de porc, DAJ Vaslui nu a reusit sa-i convinga sa se înscrie în program, acestia pretextand cererea mica de astfel de produse, mai scumpe decat cele din carne de porc din rasele obisnuite, dar si circuitul complicat, pentru procesatori, al acestui Program”, a explicat ing. Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

Timpul nu este însa pierdut, dat fiind ca perioada de înscriere în Program, atat pentru producatori, cat si pentru furnizori sau procesatori, a fost prelungita pe toata durata de desfasurare a acestuia, cu conditia ca cererea de plata si documentele însotitoare sa fie depuse pana cel tarziu pe data de 10 decembrie 2020.